V okupovanej Chersonskej oblasti Ukrajinci zničili ruský raketomet Smerč

Ruský raketomet BM-30 Smerč zničili ukrajinskí vojaci z jednotky Lasar’s Group. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedli to v piatok ukrajinské obranné sily na juhu krajiny.
Zničený raketomet sa nachádzal v okupovanej časti Chersonskej oblasti takmer 50 kilometrov za frontovou líniou. Južné zoskupenie ukrajinskej armády zverejnilo aj videozábery zachytávajúce presný zásah a následnú detonáciu munície.
Operácia sa uskutočnila v zóne zodpovednosti Operačnej strategickej skupiny Juh.