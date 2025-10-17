V okupovanej Chersonskej oblasti Ukrajinci zničili ruský raketomet Smerč

Raketomet sa nachádzal takmer 50 kilometrov za frontovou líniou.
Ruský raketomet BM-30 9A52-2 Smerč-M. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ruský raketomet BM-30 Smerč zničili ukrajinskí vojaci z jednotky Lasar’s Group. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedli to v piatok ukrajinské obranné sily na juhu krajiny.

Zničený raketomet sa nachádzal v okupovanej časti Chersonskej oblasti takmer 50 kilometrov za frontovou líniou. Južné zoskupenie ukrajinskej armády zverejnilo aj videozábery zachytávajúce presný zásah a následnú detonáciu munície.

Operácia sa uskutočnila v zóne zodpovednosti Operačnej strategickej skupiny Juh.

