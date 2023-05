V novej oddychovej zóne medzi OC Korzo a cyklochodníkom si môžete príjemne posedieť aj opraviť bicykel

Podľa prieskumu agentúry 2muse pre OC Korzo Prievidžania radi športujú. Preferujú cyklistiku, turistiku, beh či plávanie.

Práve na bicykel si za účelom športu a rekreácie sadne aspoň raz do mesiaca (cestná aj horská cyklistika) viac ako polovica opýtaných.*

Nová oddychová zóna medzi OC Korzo a cyklochodníkom

„Korzo Prievidza chce podporiť pozitívny vzťah obyvateľov regiónu k športu, ktorý nám potvrdil aj minuloročný prieskum.

Vzhľadom na polohu nášho obchodného centra vedľa cyklochodníka a príjemného prostredia pri rieke Nitra sme sa rozhodli vybudovať oddychovú zónu, kde si môžete príjemne posedieť, osviežiť sa vďaka fontánke s pitnou vodou, využiť stojan na opravu bicyklov, nabiť svoj elektrobicykel či elektrokolobežku, alebo si pozrieť mapu cyklotrás v okolí aj s pexesom pre deti.

Pozývame samozrejme aj návštevníkov, ktorí preferujú korčule, kolobežky, alebo sa zastavia v rámci prechádzky,“ hovorí Júlia Molnárová Kráľová, marketingová manažérka OC Korzo Prievidza.

Foto: OC Korzo Prievidza

Až dve tretiny obyvateľov Prievidze a okolia by radi bicyklovali viac

Podľa prieskumu bicyklovanie vnímajú opýtaní primárne ako voľnočasovú aktivitu, tiež ako prostriedok na udržanie či zlepšenie zdravia a kondície, ale aj ako jednoduchý spôsob dopravy. Až 71% opýtaných by chcelo bicyklovať viac.

Badať tiež narastajúci trend využívania elektrobicyklov. Skoro 60% opýtaných by chcelo vlastniť, alebo si plánuje zakúpiť elektrobicykel.

S pokrytím mesta cyklotrasami je rovnako veľa ľudí spokojných ako nespokojných, v rámci mesta vnímajú priestor na zlešenie infraštruktúry pre cyklistov.*

Mladí myslia na životné prostredie

„Zaujal nás postoj mladých – až dve tretiny z nich by chcelo bicyklovaním pomôcť planéte k zvládaniu negatívnych následkov industrializovanej civilizácie a niečo pri tom aj ušetriť. Vítame, že sa povedomie o otázkach zmeny klímy rozširuje a mladá generácia si uvedomuje aktuálnosť a akútnosť tejto témy. Do budúcna by sme radi realizovali ešte viac aktivít motivujúcich k využívaniu alternatívnych spôsobov dopravy,“ uvádza Katarína Koreňová, riaditeľka OC Korzo Prievidza.

Foto: OC Korzo Prievidza

*Prieskum agentúry 2muse, s.r.o. pre OC Korzo Prievidza, realizovaný počas augusta 2022 na vzorke 203 respondentov – cyklisti vo veku 18 a viac rokov z okresu Prievidza.

Fotogaléria tu.

