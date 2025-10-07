V novej číselnej lotérii od TIPOSu Všetko alebo nič môžete vyhrať aj bez jediného trafeného čísla

Číselná lotéria VŠETKO ALEBO NIČ prináša hráčom šancu získať hlavnú výhru až 100 000 eur každý deň, a to nielen vtedy, keď uhádnu všetky čísla, ale aj vtedy, keď netrafia ani jedno.
Novú číselnú lotériu sprevádza kampaň s heslom „Všetko je nič a nič je všetko.“ Hráči si môžu na 11 šťastných čísel staviť každý deň. Je len na nich, pre aký typ stávky sa rozhodnú.
Číselná lotéria je založená na jednoduchom princípe – v osudí sa nachádza 22 čísel a v každom žrebovaní sa vyberá 11 z nich. Hráči, ktorí uhádnu všetky vyžrebované čísla, získajú hlavnú výhru. Rovnakú šancu však majú aj tí, ktorí netrafia ani jedno číslo, čo robí z hry jedinečný koncept v rámci slovenskej lotériovej ponuky. „Na výhru v prvom poradí je potrebné uhádnuť všetkých 11 vyžrebovaných čísel alebo netrafiť ani jedno. Ak sa to niektorému z hráčov podarí, môže vyhrať až 100 000 eur,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti TIPOS Jana Pohorelská.
Hra však ponúka aj ďalšie výherné kategórie. Odmeny čakajú na hráčov, ktorí uhádnu desať, deväť, osem, tri, dve alebo jedno číslo, pričom výhry sa pohybujú od troch eur až po 200 eur. Vďaka tomu má každý hráč pri žrebovaní viacero možností, ako sa dostať k výhre.
Koľko čísel je potrebných uhádnuť (alebo neuhádnuť) v číselnej lotérii VŠETKO ALEBO NIČ pre jednotlivé výherné poradia? Ak hráč uhádne…
…11 vyžrebovaných čísel z 22 získa výhru v 1. poradí vo výške až 100 000 eur,
…10 vyžrebovaných čísel z 22 získa výhru v 2. poradí vo výške 200 eur,
…9 vyžrebovaných čísel z 22 získa výhru v 3. poradí vo výške 20 eur,
…8 vyžrebovaných čísel z 22 získa výhru v 4. poradí vo výške 3 eurá,
…3 vyžrebované čísla z 22 získa výhru v 5. poradí vo výške 3 eurá,
…2 vyžrebované čísla z 22 získa výhru v 6. poradí vo výške 20 eur,
…1 vyžrebované čísel z 22 získa výhru v 7. poradí vo výške 200 eur,
…0 (žiadne, nič) vyžrebovaných čísel z 22 získa výhru v 8. poradí vo výške až 100 000 eur.
Ako si zahrať číselnú lotériu VŠETKO ALEBO NIČ?
Hráči sa môžu do novej číselnej lotérie zapojiť prostredníctvom stávok uzatvorených na predajných miestach spoločnosti TIPOS, cez herný portál eTIPOS.sk, aplikácii TIPOSu alebo cez SMS. Cena za jeden tip – stĺpček na jedno žrebovanie je 1,50 eura. Na jednom tikete pre číselnú lotériu VŠETKO ALEBO NIČ je 10 hracích polí. Papierové tikety, ale aj elektronické, umožňujú hráčom uzatvoriť stávky až na 12 žrebovaní vopred. V novej číselnej lotérii TIPOSu VŠETKO ALEBO NIČ možno uzatvárať náhodné stávky alebo sa hráči môžu spoliehať na vlastné čísla. K dispozícii sú aj balíčky tzv. rýchlych stávok – S, M, L a XL.
Nová číselná lotéria VŠETKO ALEBO NIČ prináša na slovenský trh svieži koncept a ponúka hráčom možnosť zažiť napätie zo žrebovania každý deň. TIPOS tak rozširuje ponuku o atraktívny produkt, ktorý dáva šancu vyhrať aj vtedy, keď tipovanie nejde podľa očakávaní.
Číselné lotérie sú určené pre osoby od 18 rokov. Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť!
Informačný servis