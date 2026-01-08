V Nemecku sa začal súd so Sýrčanom, ktorý sa podieľal na zverstvách Islamského štátu

V Nemecku sa vo štvrtok začal súd so Sýrčanom, ktorý bol obžalovaný z účasti na krvavých zločinoch spáchaných teroristickou organizáciou Islamský štát (IS) počas občianskej vojny v Sýrii.
Tridsaťtriročný muž, ktorého prokuratúra čiastočne identifikovala ako Ahamda A., čelí na súde v Düsseldorfe obvineniam z príslušnosti k zahraničnej teroristickej organizácii a spáchania trestného činu vraždy spolupáchateľstvom.
Sprevádzal nových bojovníkov
Ahmad A. bol podľa prokuratúry v rokoch 2014 až 2017 súčasťou oddielu IS, v rámci ktorého sa aktívne podieľal na hliadkovaní v okolí východosýrskeho mesta Kiškíjjá a pôsobil aj ako sprievodca zahraničných bojovníkov IS.
V auguste 2014 jeho jednotka údajne zatkla viacero príslušníkov bližšie neidentifikovaného kmeňa, z ktorých dvoch okamžite sťali a ostatných zneužívali a mučili. Zostávajúcich zajatcov previezli v nasledujúce ráno na iné miesto, kde niektorých z nich takisto zabili.
Žil v Nemecku
Ahmada A. zadržali v januári 2025 v meste Monheim am Rhein v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko na západe Nemecka, kde žil. Očakáva sa, že súdny proces s ním potrvá minimálne do konca marca.
V Nemecku žije približne milión Sýrčanov, z ktorých mnohí prišli počas obrovského prílevu migrantov, ktorý vyvrcholil v roku 2015.
V krajine bolo súdených za zločiny spáchané počas sýrskej občianskej vojny viacero Sýrčanov, ktorí sa počas 13 rokov trvajúceho konfliktu podieľali na vojnových zločinoch či už ako členovia ozbrojených skupín, alebo ako súčasť bezpečnostných síl bývalého prezidenta Baššára al-Asada. Vojna v Sýrii si vyžiadal takmer 660-tisíc obetí.