V Nemecku narastá optimizmus, reprezentácia spravila obrovský pokrok

Pred dvanástimi mesiacmi mala nemecká futbalová reprezentácia hrozné výsledky a zdalo sa, že na domácich majstrovstvách Európy bude mať problémy. Teraz je späť medzi najlepšími mužstvami v Európe, čo vyvoláva zvýšený optimizmus v súvislosti s kvalifikáciou na svetový šampionát v roku 2026, ktorý sa uskutoční v Kanade, Mexiku a USA.

Nemecko zakončí rok 2024 s desiatimi víťazstvami z 15 zápasov. Vlani zaznamenalo nemecké mužstvo iba tri víťazstvá a až šesť duelov prehralo. Jediná prehra Nemcov tento rok prišla vo štvrťfinále ME, keď tím trénera Juliana Nagelsmanna podľahol neskorším majstrom Európy zo Španielska 1:2 po predĺžení.

Hra stojí na Musialovi s Wirtzom

Napriek tomu, že Nemecko nezískalo medailu na ME 2024, počínanie tímu vzbudzuje optimizmus smerom do budúcnosti. V tíme si už v mladom veku získali silnú pozíciu Jamal Musiala a Florian Wirtz, z ktorých by mali byť v nasledujúcich rokoch ťahúni reprezentácie. „V ich mladom veku obaja už teraz patria k svetovej špičke,“ uviedol niekdajší tréner Nemcov Joachim Löw.

V roku 2021 bol práve Löw prvý tréner, ktorý do národného tímu povolal Musialu a Wirtza. Tí mali vtedy 18 a 17 rokov. Löw priznal, že je uchvátený tým, akí boli kľúčoví pre Nagelsmannov projekt.

Hviezdy tento rok skončili

Práve Musiala a Wirtz budú pre Nemecko nesmierne dôležití tiež preto, že v tíme tento rok skončili viaceré hviezdy – Manuel Neuer, Toni Kroos, Ilkay Gündogan aj Thomas Müller.

„Obaja sú očividne neuveriteľne kreatívni, silní v súbojoch jeden na jedného. Predstavujú gólovú hrozbu a obaja urobili v našom národnom tíme za posledný rok alebo dva neuveriteľný pokrok. Naozaj si už bez nich neviete predstaviť národný tím, pretože oni formujú hru,“ dodal Löw.