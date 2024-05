V Markíze sú na nože pre reláciu Na telo, k rebelovi Kovačičovi sa pridala aj časť jeho kolegov (video)

V Televízii Markíza je pre slová moderátora Michala Kovačiča a prerušenie vysielania Na telo a Na telo PLUS poriadne dusno. Vedenie pristúpilo k okamžitému prerušeniu spomínaných relácii.

Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré agentúre SITA poslal PR manažér televízie Lukáš Kočišek, robia tak vzhľadom na skutočnosti, ku ktorým došlo počas nedeľňajšej relácie, v ktorej moderátor zneužil vysielací čas na prezentovanie osobných názorov v rozpore so zákonom o mediálnych službách a etickým kódexom novinára.

„Televízia Markíza, člen skupiny CME, ako oprávnený vysielateľ a držiteľ príslušných autorizácií, nesie redakčnú zodpovednosť za účinnú kontrolu nad obsahom vysielania,“ píše sa v stanovisku.



Nečakaná koncovka relácie

Moderátor Michal Kovačič nedeľňajšiu reláciu Na telo zakončil nečakane, slovami o fungovaní spravodajstva v televízii.

„Boj o podobu spravodajstva televízie Markíza prebieha už celé mesiace, čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj vlastného vedenia,“ začal svoj viac ako minútový príhovor, v ktorom informoval o pokusoch o cenzúru jeho relácie a spravodajstva vedením.

Slovensko podľa Kovačiča práve prežíva boj o orbanizáciu našich televízii, na verejnosti sa debatuje o budúcnosti RTVS, ale tento boj sa v skutočnosti odohráva všade – potichu a plíživo. „Aj keď to tak dnes možno nevyzerá, ak to nezastavíme, bude to mať zničujúce následky pre slovenskú demokraciu,“ povedal.

Podpora od kolegov a niektorých médií

Svojmu kolegovi vyjadrila podporu zhruba stovky z celkového počtu asi 300 zamestnancov. „Považujeme za neakceptovateľné, aby moderátor najúspešnejšej politickej relácie v krajine musel okrem tlakov politikov čeliť aj tlakom vlastného vedenia,“ píšu v stanovisku, pod ktorým sú podpísaní.

Zamestnanci požiadajú generálneho riaditeľa Petra Gažíka a riaditeľa Centra spravodajstva a publicistiky Michala Kratochvíla, aby sa do troch dní písomne zaviazali, že relácia Na telo bude pokračovať v slobodnej dramaturgii a s rovnakým moderátorom aj po letnej prestávke. „V opačnom prípade využijeme všetky právne kroky kolektívneho odporu, ktoré nám umožňuje zákon,“ avizujú.

Situáciu komentujú novinári aj politici

Z dusna v Záhorskej Bystrici sa ihneď stala celospoločenská téma a na sociálnych sieťach začali postupne pribúdať reakcie.

Dlhoročnú tvár spravodajstva Zlaticu Puškárovú eskalácia v televízii veľmi mrzí. „Mišo Kovačič je môj dlhoročný politicky spolumoderátor, s ktorým sme sa vedeli na seba v štúdiu vždy spoľahnúť. Peter Gažík je môj dlhoročný kamarát, ktorý je človek usilujúci sa vždy hľadať dohodu. Nebola som v kritických momentoch prítomná, nemohla som ich ovplyvniť, ani sa k nim vyjadriť. Aj preto budem situaciu riešiť výlučne internou komunikáciou,“ napísala na sociálnej sieti.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) na sociálnej sieti v reakcii uviedol, že jednostranný novinársky aktivizmus, ktorý sa tu roky pestoval na úkor poctivej objektívnej žurnalistiky vyplakáva v médiách, že už v spoločnosti o neho nie je záujem a postupne končí.

„Javí sa to ako tlak na úpravu vysielania spravodajstva či relácie,“ zhodnotila situáciu prezidentka Zuzana Čaputová pre denník Sme.

Hnutie Progresívne Slovensko vyzýva všetkých, ktorí cítia frutráciu, aby ju prišli vyjadriť vo voľbách do Európskeho parlamentu. „Sloboda médií k vyspelej európskej demokracii jednoducho patrí. Aj preto budú eurovoľby, ktoré nás čakajú najdôležitejšie od nášho vstupu do Európskej únie,“ napísalo na sociálnej sieti.