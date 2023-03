V Mariupoli vyletelo do vzduchu auto ruského vojenského veliteľa (video)

V okupovanom ukrajinskom meste Mariupoľ v Doneckej oblasti „vyletelo do vzduchu“ auto patriace jednému z Rusmi dosadených vojenských veliteľov. Na Telegrame o tom informovala mestská rada Mariupoľa.

„Mariupoľský odpor zaútočil v okupovanom meste a vyhodil do vzduchu auto jedného z popredných vojenských dôstojníkov. Podrobnosti budú neskôr,“ napísal na Telegrame legitímny mariupoľský starosta Vadym Bojčenko.

Neďalekým Melitopoľom v pondelok ráno otriaslo niekoľko výbuchov. Budova obsadená Rusmi, v ktorej sídlili okupačné bezpečnostné sily, bola poškodená. Ďalšia explózia nastala neďaleko letiska.

⚡️Footage from the scene of the explosion of the car of the so-called «head» of the police of temporarily occupied Mariupol.

👉Follow@Flash_news_ua pic.twitter.com/7vu6eZmjf1

— FLASH (@Flash_news_ua) March 27, 2023