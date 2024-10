V Litve sa koná prvé kolo parlamentných volieb, do čela krajiny môže postaviť stredoľavicové strany

Litovčania v nedeľu hlasujú v prvom kole parlamentných volieb, ktoré môžu namiesto konzervatívcov do čela krajiny postaviť stredoľavicové strany.

Napriek ekonomickým úspechom mnohí ľudia hľadajú zmenu, pričom nad vládou konzervatívnej premiérky Ingridy Šimonytėovej, ktorá sa ujala moci v roku 2020, sa ako prízrak vznášajú prísne opatrenia proti COVID-19 či prílev migrantov prichádzajúcich cez susedné Bielorusko.

Prvá by mohla byť Litovská sociálnodemokratická strana

Nedávny prieskum verejnej mienky od spoločnosti Vilmorus ukázal, že by prvé miesto vo voľbách mohla získať Litovská sociálnodemokratická strana vedená Vilijou Blinkevičiūtėovou. Sociálni demokrati by podľa prieskumu mohli získať dvojnásobne viac hlasov ako Šimonytėovej Vlastenecký zväz. Medzi nimi by mohla skončiť nová populistická strana Nemuno Aušra.

Prieskum však tvrdí, že ani jedna strana nezíska viac ako 20 percent hlasov, čiže by pre vznik akejkoľvek vlády bolo potrebné vytvoriť aliancie. Sociálni demokrati už vylúčili, že by sa spojili s Nemuno Aušra. To znamená, že pre vládnucu koalíciu by sa museli spojiť s tromi alebo štyrmi menšími stranami bližšími k politickému stredu.

Dve kolá volieb

Voľby, v ktorých si Litovčania na štyri roky vyberajú 141 členov parlamentu, sa konajú v dvoch kolách. Hlasovať v nich môže zhruba 2,4 milióna ľudí.

V nedeľu zvolia 70 zákonodarcov podľa straníckych zoznamov, ku ktorým sa pridajú tí v jednomandátových volebných obvodoch, ktorým sa podarí získať viac ako 50 percent hlasov. Druhé kolo volieb sa uskutoční 27. októbra, keď sa vo väčšine jednomandátových volebných obvodov bude rozhodovať medzi dvoma vedúcimi kandidátmi.