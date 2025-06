V Košiciach sa mladí nudiť nebudú, Kaufland im prináša už šiesty K Park

Košice patria v tomto projekte k rekordérom, celkovo získali už šesť moderných športovísk.

Moderné multifunkčné ihriská lákajú tínedžerov von, aby si užili pohyb na čerstvom vzduchu. Práve podpora pohybu u dospievajúcej mládeže, ktorá z klasických ihrísk už vyrástla, je jedným z dôvodov, prečo sa spoločnosť Kaufland rozhodla prinášať do slovenských miest a obcí moderné športoviská. Do ich výstavby doteraz investovala viac ako dva milióny eur.

„Za 4 roky sa nám podarilo otvoriť už dvadsaťtri multifunkčných ihrísk pre deti a mládež po celom Slovensku, ktoré im poskytujú bezpečný priestor nielen na šport, ale tiež na stretávanie sa s kamarátmi na čerstvom vzduchu,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „V Košiciach sme už šiestykrát a veľmi nás teší, že mladí naše športoviská naozaj intenzívne využívajú, čím podporujú aj svoje zdravie,“ dodáva.

Najnovší K Park uviedli do života zástupca spoločnosti Kaufland Miroslav Čorba, viceprimátorka Lucia Gurbáľová (vľavo), starostka košickej časti Juh Anna Súkeníková a Separ. Foto: Kaufland

K Parky sú postavené tak, aby si v nich tínedžeri mohli kedykoľvek zahrať streetball, pingpong, zacvičiť si na workoutovej konštrukcii, vyskúšať triky na skejtborde či kolobežke, otestovať lezeckú stenu. To všetko na čerstvom vzduchu, a v blízkosti ich bydliska alebo školy. Súčasťou týchto originálnych športovo-oddychových areálov je aj oddychová zóna s lavičkami.

Podľa slov starostky Mestskej časti Košice – Juh, Ing. Anny Súkeníkovej, je získanie moderného K Parku veľkým spoločným úspechom. „Podarilo sa nám zmobilizovať obrovské množstvo ľudí, vrátane našich rodinných príslušníkov, žiakov materských, základných, stredných a vysokých škôl, ale aj seniorov. Toto ihrisko na sídlisku Železníky v Mestskej časti Košice Juh bude slúžiť našim obyvateľom a verím, že práve tu sa budú odohrávať nové príbehy plné pohybu, radosti, smiechu a stretávania sa. Ďakujeme za každý jeden z 13 723 hlasov, dokázali sme to spoločne.“

V Košiciach to žilo zábavou a športom, návštevníkom K Parku zaspieval aj Separ. Foto: Kaufland

Košice si užili šport, hudbu aj tanec

Najnovší K Park vyrástol vo vnútrobloku medzi ulicami Užhorodská a Miškovecká na sídlisku Železníky v mestskej časti Košice – Juh. O program sa počas slávnostného otvorenia postarali tanečníci, parkouristi aj majster vo fitnes a kalistenike Michal Barbier. To všetko v rytme tónov, ktoré priamo na mieste mixoval DJ Smart. Nechýbali ani moderátor Osťo a tanečnica Lady Mel, ktorá okrem iného dohliadala na súťaže, v ktorých si deti a tínedžeri merali sily s profesionálmi. Svoje triky predviedli aj basketbalový mág Martin Leco či profesionáli na skate, kolobežkách alebo so švihadlami. Do Košíc opäť raz zavítal aj raper Separ. Ten to s K Parkami „ťahá“ už druhý rok, pretože povzbudzovať mládež, aby trávila svoj voľný čas zmysluplne a pohybom, ho stále neprestáva baviť. Okrem skvelého koncertu sa mnohým fanúšikom ušiel aj Separov podpis a merch.

K parky si spolu s Košičanmi užívajú aj obyvatelia Rimavskej Soboty, Sabinova, Rožňavy, Dolného Kubína, Kežmarku, Starej Ľubovne, Šamorína, Považskej Bystrice, Lučenca, Veľkého Krtíša, Brezna, Levíc, Šale, Michaloviec, Topoľčian a mestských častí Bratislava – Devínska Nová Ves a Bratislava – Dúbravka. V roku 2025 je v pláne postaviť ešte ďalších päť. Viac informácií sa dozviete na www.kauflandpark.sk.

