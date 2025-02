V Kanade havarovalo pri pristávaní lietadlo, prevrátilo sa na strechu - VIDEO, FOTO

aktualizované 17. februára, 23:35

Na medzinárodnom letisku v kanadskom Toronte došlo v pondelok popoludní k havárii lietadla, ktoré priletelo z Minneapolisu. Podľa portálu CBC sa lietadlo prevrátilo na strechu pri pristávacom manévri, čo si vyžiadalo 15 zranených. Na palube sa v tom čase nachádzalo 80 ľudí.

Išlo o let 4819, ktorý prevádzkuje dcérska spoločnosť Delta Air Lines – Endeavour Air. Torontské letisko na sociálnej sieti X uviedlo, že na mieste zasahujú záchranné zložky. Vzletové aj pristávacie dráhy na letisku budú zatvorené najmenej do utorka.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for. — Toronto Pearson (@TorontoPearson) February 17, 2025

Záchranári z Peel Region podľa CBC pôvodne informovali o ôsmich zranených, ich počet sa zvýšil na 15. Letecká záchranná služba v Ontariu Ornge Air Ambulance zase doplnila, že jedno dieťa, 60-ročný muž a 40-ročná žena boli s vážnymi zraneniami prevezení do nemocníc v Toronte.

A Delta flight carrying roughly 80 passengers from Minnesota appears to have crash landed at Toronto Pearson Airport. No casualties have been reported as of this time. Numerous photos and videos have been released showing passengers safely exiting the plane, which flipped upside… pic.twitter.com/YWjztVufla — MeidasTouch (@MeidasTouch) February 17, 2025



K letu 4819 sa vyjadrila aj spoločnosť Delta Air Line. „Naším hlavným cieľom je postarať sa o tých, ktorých sa to týka. V čase letu bolo na palube 80 ľudí, 76 pasažierov a štyria členovia posádky,“ uvádza v aktualizácii.

Delta Connection flight 4819, operated by Endeavor Air using a CRJ900 aircraft, was involved in a single-aircraft accident at Toronto Pearson International Airport (YYZ) around 3:30p ET on Monday. The flight originated from Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP).… — Delta News Hub (@DeltaNewsHub) February 17, 2025

Hoci zatiaľ nie sú známe podrobnosti, svoju úlohu v havárii mohlo zohrať aj mrazivé počasie.