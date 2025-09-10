V Devínskej Novej Vsi pribudne nové moderné športovisko – FOTO

V Bratislave – Devínskej Novej Vsi pribudne nové športovisko. Symbolickým poklepaním základného kameňa v pondelok spustili výstavbu novej telocvične Holubica.
Moderné športové zázemie
Ako informuje hovorkyňa mestskej časti Martina Legáth, tá sa stane moderným športovým zázemím pre žiakov, športovcov aj verejnosť. „Nová telocvičňa bude slúžiť nielen žiakom, ale aj našim športovým klubom, obyvateľom a verejnosti,“ uviedol starosta mestskej časti Dárius Krajčír.
Novostavba telocvične sa bude nachádzať v areáli Základnej školy na Ulici Ivana Bukovčana. „Je navrhnutá ako dvojpodlažná budova s dôrazom na funkčnosť, bezpečnosť a komfort používateľov,“ priblížila hovorkyňa. Bude obsahovať multišportovú halu s tribúnou, menšiu telocvičňu, aj zázemie vrátane šatní. Pôjde o drevostavbu doplnenú o vegetačnú strechu. „Celková architektonická kompozícia stavby je navrhnutá tak, aby sa harmonicky začlenila do existujúceho školského areálu,“ dodala hovorkyňa.
Rozšírenie kapacity
„Výstavba telocvične je pre našu mestskú časť dôležitým míľnikom. Ide o významnú investíciu mestskej časti,“ poznamenal Krajčír s tým, že doterajšie športové priestory už kapacitne nevyhovovali.
„Vybudovaním novej telocvične sa tieto kapacity výrazne rozšíria. Bude to moderné a dôstojné zázemie pre šport a pohyb, ktoré bude spĺňať všetky požiadavky 21. storočia,“ doplnil starosta Devínskej Novej Vsi.
Projekt výstavby telocvične je financovaný z rozpočtu mestskej časti. Predpokladaný termín ukončenia jej výstavby je október 2026.