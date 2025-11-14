V Chorvátsku sa zrútilo turecké hasičské lietadlo, pilot zahynul

„Vrak nášho hasičského lietadla… bol nájdený neďaleko chorvátskeho mesta Senj,“ uviedol turecký minister lesného hospodárstva.
Turecké hasičské lietadlo sa vo štvrtok zrútilo v Chorvátsku, pričom zahynul jeho pilot. Informoval o tom turecký minister lesného hospodárstva Ibrahim Yumakli.

Nehoda sa stala, keď sa dve turecké hasičské lietadlá vracali domov, ale stratili kontakt s riadením letovej prevádzky. Jedno pristálo na chorvátskom letisku, ale druhé havarovalo, napísal na sieti X turecký minister.

„Vrak nášho hasičského lietadla… bol nájdený neďaleko chorvátskeho mesta Senj,“ uviedol Yumakli. Ministerstvo predtým na sieti X informovalo, že dve turecké hasičské lietadlá AT802 boli v Záhrebe na údržbu.

