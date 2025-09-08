V Charkovskej oblasti na Ukrajine otvorili dve nové podzemné školy

V ukrajinskom meste Balakliia v Charkovskej oblasti na východe krajiny otvorili dve nové podzemné školy. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje miestne médium Dumka.
Jedna podzemná škola s rozlohou viac ako 1 100 štvorcových metrov bude sídliť v kryte strednej školy. Druhý podzemný vzdelávací priestor otvorili v inej strednej škole, v ktorej kryte môže študovať viac ako sto detí.
Podľa ukrajinského ministerstva školstva a vedy viac ako 147-tisíc detí v Charkovskej oblasti navštevuje vyučovanie výlučne online a ďalších 54-tisíc študuje v zmiešanom formáte.