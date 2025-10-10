V centre Prahy vypadol prúd, ľudia zostali uväznení v električkách

Centrum Prahy v piatok predpoludním zasiahol výpadok prúdu. Ulicami zneli alarmy a ľudia uviazli v električkách. Výpadok spôsobila technická porucha v rozvodni. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.
Bez elektriny zostalo Václavské námestie a jeho okolie, ale aj časť pražských štvrtí Nusle a Vinohrady. „Ľudia sú zaseknutí v električkách, všade z domov znejú alarmy,“ povedala pre TN.cz žena, ktorá práve bola na Václavskom námestí. Výpadok postihol napríklad aj Národnú triedu. Tam nebola elektrina napríklad v obchodnom dome Quadrio.
Výpadok potvrdil aj hovorca spoločnosti Pražská energetika (PRE) Petr Holubec. „Nastala menšia technická porucha v rozvodni Praha-stred. Počas niekoľkých minút sa to napravilo,“ dodal hovorca krátko pred 12. hodinou. Firma PRE na svojej internetovej stránke napísala, že dodávky elektriny obnoví do 13:30.