V centre Londýna demonštrovalo viac ako 100-tisíc stúpencov krajnej pravice

Viac ako 100-tisíc ľudí sa v sobotu zišlo v centre Londýna na zhromaždení, ktoré zorganizoval krajne pravicový aktivista Tommy Robinson. Menší protiprotest usporiadali aj aktivisti proti rasizmu.
Robinson, ktorý je veteránom britských krajne pravicových organizácií, označil demonštráciu za „najväčší festival slobody prejavu v krajine“. Britská polícia uviedla, že na zhromaždenie prišlo zhruba 110-tisíc ľudí. Na svoj odhad použila kombináciu záznamov z bezpečnostných kamier a policajného vrtuľníka.
Približne 5-tisíc ľudí sa zúčastnilo na pochode Postav sa proti rasizmu necelé dva kilometre od Robinsonovej demonštrácie. Polícia nasadila približne tisíc policajtov, aby súperiace skupiny oddelila.
Predpokladalo sa, že vplyv 42-ročného Robinsona klesá, keďže za sebou má sériu odsúdení za trestné činy. Jeho popularita však prudko vzrástla po tom, ako mu v novembri 2023 obnovili účet na sieti X, keď túto platformu kúpil americký miliardár Elon Musk.