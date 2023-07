V byte na Sídlisku Komenského v Snine objavili ďalšiu mŕtvu osobu, muž sa s obeťami sobotňajšej tragédie poznal

V byte na Sídlisku Komenského v Snine objavili policajti ďalšiu mŕtvu osobu. Informovala o tom spravodajská televízia TA3 s odvolaním sa na portál Dianie v Snine. Podľa portálu ide o 33-ročného muža, ktorý sa poznal s obeťami sobotňajšej tragédie.

V prípade dvoch mŕtvych mužov, ktorých našli v sobotu 8. júla v byte v Snine, začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove trestné stíhanie pre trestný čin vraždy. Policajti v tejto súvislosti zaisťujú stopy a ďalšie dôkazy, ktoré sa priebežne vyhodnocujú, resp. podrobia sa znaleckému skúmaniu.

V sobotu popoludní v jednom z bytov v Snine našli dve osoby bez známok života. Podľa informácií portálu televízie Joj noviny.sk do bytu museli vojsť aj kukláči, pričom dve mŕtve osoby mali na telách strelné rany a boli to muži do 30 rokov.