V Austrálii objavili živého parazita u 64-ročnej ženy, je to prvý prípad invázie a vývoja larvy v ľudskom mozgu

Vedci v Austrálii po prvý raz na svete objavili živého parazita v mozgu človeka. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Rôzne príznaky

Parazita objavili vlani odborníci v Canberre pri biopsii mozgu 64-ročnej ženy. Tá vykazovala rôzne príznaky, ako bolesti brucha, kašeľ, nočné potenie, zábudlivosť a depresia.

Do nemocnice ju prijali ešte v januári 2021 a snímka mozgu neskôr odhalila „atypickú léziu v pravej časti čelného laloku mozgu“.

Skutočnú príčinu však odhalila až v júni 2022 chirurgička Hari Priya Bandi, keď z mozgu vytiahla osemcentimetrovú červenú hlístu. „Určite to nikto nečakal. Všetci boli v šoku,“ opísala objav Bandi.

Pacientka sa zotavuje dobre.

Prvý prípad invázie a vývoja larvy v ľudskom mozgu

Červ mohol v jej mozgu podľa lekárov žiť zhruba dva mesiace. Vedci, ktorí o tom informovali v odbornom časopise Emerging Infectious Diseases, konštatujú, že je to prvý prípad invázie a vývoja larvy v ľudskom mozgu.

„Aj keď odoberiete fuj faktor, toto je nová infekcia, ktorá sa u človeka nikdy predtým nezdokumentovala,“ vyjadril sa infektológ Sanjaya Senanayake, ktorý sa s Bandi prípadu venoval.

Človek ako „náhodný hostiteľ“

Ophidascaris robertsi je hlísta bežná u pytónov čierno-žltých, nejedovatých hadov rozšírených naprieč Austráliou. Pacientka žije v oblasti pri jazere v štáte Nový Južný Wales a podľa odborníkov parazita dostala, keď zbierala trávu.

Žena sa stala „náhodným hostiteľom“ po tom, čo rastliny kontaminované výkalmi pytóna a vajíčkami parazitov použila na varenie, vysvetlila parazitologička Mehrab Hossain.

„Invázia lariev ophidascaris do mozgu nebola predtým hlásená. Rast do tretieho štádia larvy u ľudského hostiteľa je pozoruhodný vzhľadom na to, že predchádzajúce experimentálne štúdie nepreukázali vývoj lariev u domácich zvierat, ako sú ovce, psy a mačky,“ poznamenala vedkyňa.

Odborníci varujú

Odborníci upozorňujú, že prípad zdôrazňuje zvýšené riziko ochorení a infekcií, ktoré sa môžu preniesť na človeka zo zvierat. Tím informuje, že za uplynulých 30 rokov sa objavilo 30 nových typov infekcií. Tri štvrtiny z nich majú pôvod u zvierat.

„Ukazuje sa, že ako ľudská populácia rastie, približujeme sa a zasahujeme do biotopov zvierat. Toto je problém, ktorý vidíme znova a znova, či už je to vírus nipah, ktorý prešiel z divých netopierov na domáce ošípané a potom do ľudí, či už je to koronavírus ako sars alebo mers, ktorý preskočil z netopierov na možno sekundárne zviera a potom na ľudí. Aj keď COVID teraz pomaly mizne, pre epidemiológov… a vlády je skutočne dôležité, aby sa ubezpečili, že majú dobrý dohľad nad infekčnými chorobami,“ konštatujú.