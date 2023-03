Už ste zaregistrovali športové tipy na obľúbenom stávkarskom webe?

Poznáte tie nedeľné nálady, keď ste unavení po celom týždni, doprajete si zaslúžený oddych a máte viac času premýšľať nad tým, čo všetko vás čaká v budúcom týždni? Športový fanúšik si pri takýchto myšlienkach vždy nájde priestor aj na to, aby si premietol všetky podstatné udalosti, ktoré sa vo svete športu v najbližších dňoch uskutočnia. Ak však zavíta na portál tipovaniezapasov.sk, aj keď o trochu neskôr – teda v pondelok ráno, nájde všetko, čo potrebuje na jednom mieste.

Pravidelná rubrika

Zhrňme si hneď na začiatok tie najhlavnejšie fakty. Každý pondelok, v rovnakom čase, vždy tri športové udalosti, to najdôležitejšie, čo by vám z nového týždňa nemalo ujsť a na záver aj inšpirácia pre tiket. A teraz si to poďme postupne rozmeniť na drobné. Redaktori webového portálu tipovaniezapasov.sk pripravujú v pravidelnej periodicite rozbor troch vybraných udalostí z nasledujúceho týždňa.

Čitatelia tak dostávajú každý pondelok nové tipy na zápasy, ktoré rozhodne nepatria k tým „béčkovým“. Počas poctivej prípravy sa v rubrike Pondelkové tipy nakoniec objavia len tie najzaujímavejšie udalosti, ktoré sa v najbližších siedmich dňoch uskutočnia.

O relevantnosti ponúknutých informácií svedčí aj fakt, že pravidelná rubrika vychádza na čoraz viac populárnom stávkarskom webe vždy o 8:00 hodine. Jednoducho povedané, spoľahlivosť je cesta k dlhodobému a dobrému vzťahu s čitateľom. Okrem toho sa však športoví nadšenci môžu spoľahnúť aj na to, že v troch odsekoch ku každému stretnutiu dostanú kvalitný prísun dôležitých dát, ktoré im poskytnú komplexný obraz o celom stretnutí.

Nadobudnuté informácie môžete použiť pre zvýšenie vášho všeobecného prehľadu, alebo aj ako inšpiráciu pri tvorbe tiketu. Redaktori si totiž všímajú kľúčové štatistiky, pátrajú po zaujímavostiach, zraneniach a dôležité argumenty, ktoré môžu naznačovať to, kto bude na konci dňa úspešnejší. Zaručiť sa za úplnú správnosť tipov samozrejme nedá nikdy, ale na inšpiráciu môže rubrika Pondelkové tipy dobre poslúžiť.

Preferovaný okruh športov

Síce sme už zmienili, že sa do výberu troch športových udalostí dostane len to najlepšie, čo sa chystá. No aj napriek tomu sa dá povedať, na ktoré druhy športov si môžete takpovediac viac zvykať. Ako sme si všimli, najväčší priestor dostávajú futbalové zápolenia, keďže zápasov z tohto odvetvia je mimoriadne veľa a to sa bavíme len o najvyššej úrovni.

Ligové súťaže striedajú medzinárodné podujatia, ktoré vedia niekedy až pozastaviť celý svet. Veď aj jedným z prvých zápasov, ktorému sa autori venovali tento rok bol zápas Interu s našim Milanom Škriniarom. A v tomto prípade bolo aj odporúčanie na stávku úspešné.

Okrem futbalu sa v pondelkovom servise objavuje tiež hokej, ktorý má najmä v našich končinách stále silné postavenie. Ak to nie je NHL alebo CHL, redaktori si radi počkajú na majstrovstvá sveta či olympijské hry. Veľká pozornosť však patrí aj nepravidelne konajúcim sa eventom, ako napríklad milionárska motoristická séria Formula 1 či neustále po vzostupnej línii rastúca MMA organizácia Oktagon.

No a ak sa vyskytne niečo dôležité aj z iného odvetvia, dozviete sa to práve z rubriky Pondelkových tipov. Fanúšikovia hádzanej by počas nedávneho šampionátu vedeli potvrdiť pravdivosť tohto tvrdenia. Basketbal, lyžovanie či cyklistika? Pokiaľ tam má Slovensko zastúpenie, šanca na to, že sa dané podujatie objaví vo výbere, narastá.

Inšpirácia pre stávkovanie

Ako sme už načrtli v odsekoch vyššie, pravidelnú sériu so športovými analýzami vedia využiť aj tipéri. Každý rozbor vybranej športovej udalosti totiž obsahuje na záver aj tip redakcie, ktorý vychádza z informácií obsiahnutých v príslušnom texte.

18+ Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a ich nadmerné hranie spôsobuje riziko vzniku závislosti.

