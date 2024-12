Už nakupujete a pečiete? Uberte plyn a myslite tieto Vianoce aj na svoje zdravie

Vedeli ste, že Slovensku patrí 6. najhoršie miesto v rebríčku odvrátiteľných úmrtí? Sú za tým najmä onkologické, srdcovo-cievne a neurologické ochorenia. Štatistiky sú neúprosné, no situáciu máme často vo svojich rukách. Netreba pritom ani radikálne zmeniť svoj život, stačí začať malými krokmi.

„Pre zdravie je kľúčová harmónia fyzického a psychického stavu, preto je dôležité ho neustále chrániť a rozvíjať,“ vysvetľuje kardiologička a prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová. Mnohí podľa nej často robia chybu práve v tom, že dlhodobo ignorujú prvé varovné signály. Ako však zmeniť životný štýl?

„Odporúčam začať malými krokmi – napríklad zaradiť do jedálnička viac čerstvého ovocia a zeleniny, zvýšiť pitie vody namiesto sladených nápojov, 30 minút denne venovať prechádzke či chodiť po schodoch namiesto výťahom,“ uviedla s tým, že medzi našimi rozhodnutiami a zdravím existuje priamy vzťah. Napríklad len 10 % pokles hmotnosti môže výrazne zlepšiť krvný tlak a znížiť riziko srdcových ochorení.

Zabúdať netreba ani na preventívne prehliadky, práve tie sú u navonok zdravých ľudí základom včasného záchytu mnohých ochorení. „Naopak u pacientov, ktorí už majú diagnostikované ochorenie, by sa dôraz mal klásť na správny manažment ich ochorenia,“ dodala.

Vyhovárate sa aj vy na nedostatok času?

O cene zdravia vie svoje aj predsedníčka občianskeho združenia NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková. „Práve vďaka NIE RAKOVINE viem a vidím, aké ťažké to je, keď zdravie chýba. Máme katastrofálne čísla v rámci návštev preventívnych prehliadok. Vyhovárame sa na nedostatok času a pritom riskujeme to najcennejšie, čo máme,“ hovorí.

Zázračné skratky neexistujú a pri starostlivosti o zdravie to platí dvojnásobne. Zdravie je len jedno a práve na Vianoce ešte skôr, ako začnete obdarúvať iných, myslite na vlastné zdravé JA.

Foto: VšZP

Starostlivosť o zdravie je aj misiou VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa zdôrazňuje, že pokiaľ je to možné, treba sa o seba starať v maximálnej možnej miere. „Starostlivosť o zdravie je aj našou misiou, práve takto pred Vianocami by sme radi tlmočili verejnosti, aby popri svojich blízkych, pokiaľ im to situácia dovoľuje, nezabúdali ani na seba. Aby si darovali zdravie a následne sa dokázali rozdať aj iným. Často sa najmä v predvianočnom zhone viac stresujeme, niekedy však treba ubrať plyn a uvedomiť si, že tou najcennejšou hodnotou je práve hodnota zdravia,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových s tým, že poisťovňa dáva ľuďom nástroje, ako sa starať o svoje zdravie a aktívne im v tom pomáha.

VšZP organizuje pravidelne v teréne podujatia Pre zdravie, počas ktorých ľuďom meria tlak a vyšetruje základné telesné parametre. V prípade potreby vedia kohokoľvek nasmerovať na ďalšiu pomoc. Poistencom ponúka tiež najviac vyšetrení zameraných na sledovanie ovplyvniteľných rizikových faktorov onkologických, kardiovaskulárnych a iných ochorení.

Informačný servis