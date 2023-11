Útočník, ktorý nožom napadol študentku vo vlaku, zostáva vo väzbe

Útočník, ktorý začiatkom novembra napadol vo vlaku 22-ročnú študentku Ľudmilu z Košíc, zostáva vo väzbe. Košický krajský súd rozhodol o sťažnosti, ktorú proti vzatiu do väzby podal 29-ročný Matej Š. zo Spišskej Novej Vsi.

Obvinený je z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Košická sudkyňa ho vzala do útekovej i preventívnej väzby. Informuje o tom denník SME.

Košická krajská prokuratúra podala na Mestský súd Košice návrh na vzatie obvineného do väzby z dvoch dôvodov. Prvým bola obava z úteku a marenia vyšetrovania ukrývaním sa pred hrozbou vysokého trestu, druhým obava z pokračovania v trestnej činnosti.

Ako píše SME, prokurátorom predložená dokumentácia obsahovala lekársku správu o previerkach útočníka u jeho ošetrujúcich lekárov. Podľa nich bol Matej v minulosti hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení v levočskej nemocnici a liečený na závažné duševné ochorenie.

Z vyjadrenia obvineného i jeho rodičov vyplýva, že napriek zlému psychickému stavu svoje problémy popiera, nestotožňuje sa s diagnózou a odmieta podstupovať liečbu a užívať lieky. Návrh na väzobné stíhanie obsahoval aj informáciu o tom, že Matej bol v minulosti popradským súdom uznaný vinným z drogového zločinu.

Incident sa stal v stredu 1. novembra večer v rýchliku smerujúcom z Košíc do Žiliny. Matej krátko pred príchodom vlaku do Spišskej Novej Vsi napadol študentku, ktorá cestovala do Ružomberka.

Útočník v úmysle usmrtiť Ľudmilu ju z doteraz nezisteného dôvodu najmenej päťkrát bodol do pravej časti krku. Počas toho, ako sa aktívne bránila, jej spôsobil aj rezné poranenie na jednom z prstov pravej ruky.

Po tom, ako začala volať o pomoc, útočník z kupé ušiel, no zakrátko ho ešte vo vlaku zadržali cestujúci. Zranenú dievčinu hospitalizovali v Spišskej Novej Vsi. Pôvodne sa mala liečiť asi dva týždne, no posledné správy o jej zdravotnom stave naznačujú, že to bude dlhšie.