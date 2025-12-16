Útočníci pred útokom v Sydney prešli výcvikom na Filipínach

Útočníci, ktorí pri nedeľných oslavách židovského sviatku chanuka na pláži Bondi v Sydney zabili 15 ľudí a ďalších 40 zranili, mesiac pred útokom cestovali na Filipíny, kde absolvovali bojový výcvik. S odvolaním sa na vysokopostaveného protiteroristického predstaviteľa o tom informovala austrálska stanica ABC.
Austrálska polícia zatiaľ v utorok oficiálne potvrdila predchádzajúce správy, že útočníci sa inšpirovali ideológiou Islamského štátu. „Ozbrojenci Sajid a Naveed Akramovci, otec a syn, cestovali na Filipíny, aby tam absolvovali ‚vojenský výcvik‘ mesiac predtým, ako zabili 15 ľudí na oslave chanuky na pláži Bondi,“ informovala stanica ABC s odvolaním sa na svoje zdroje.
Televízia ABC už predtým tiež informovala, že 24-ročný Naveed Akram mal dlhodobé väzby na členov austrálskej siete spätej s Islamským štátom, vrátane džihádistického duchovného vodcu Wisama Haddada a odsúdeného náborára IS Youssefa Uweinata.
Polícia v utorok potvrdila, že v novembri obaja muži navštívili Filipíny, s tým, že dôvod ich cesty vyšetruje. Filipíny sa už dlho potýkajú s pôsobením islamských militantov v niektorých častiach na juhu súostrovia. Hovorca filipínskeho ministerstva obrany na otázku BBC uviedol, že cestu oboch mužov prešetruje aj filipínska polícia.