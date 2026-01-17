USA môžu udrieť na mexické drogové kartely. Letecký úrad vydal výstrahu pre lety na Mexikom a Strednou Amerikou

Americký Federálny letecký úrad (FAA) vydal v piatok upozornenia, aby letecké spoločnosti „zvýšili opatrnosť“ pri letoch nad Mexikom a Strednou Amerikou pre prebiehajúce „vojenské operácie“.
Podľa hovorcu úradu „FAA vydal upozornenia pre vybrané oblasti Mexika, Strednej Ameriky, Panamy, Bogoty…., ako aj pre vzdušný priestor nad východným Pacifikom“. Opatrenie platí 60 dní.
Bývalý svetový šampión v boxe skončil v Mexiku za mrežami, obvinený je z väzieb na drogový kartel
Upozornenie prichádza v čase, keď stále doznievajú dôsledky zásahu amerických špeciálnych jednotiek z 3. januára, pri ktorom bol zadržaný venezuelský prezidentNicolás Maduro, aby bol deportovaný do USA, kde sa postaví pred súd pre údajné obchodovanie s drogami.
PrezidentDonald Trump zároveň naznačil, že plánuje pozemné údery proti drogovým kartelom v Mexiku, ktoré by mohli predstavovať významnú vojenskú provokáciu voči južnému susedovi a významnému obchodnému partnerovi USA.
„Pokiaľ ide o kartely, začneme útočiť aj na pevnine. Kartely ovládajú Mexiko,“ povedal minulý týždeň pre Fox News.