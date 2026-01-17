USA môžu udrieť na mexické drogové kartely. Letecký úrad vydal výstrahu pre lety na Mexikom a Strednou Amerikou

FAA vydal upozornenia pre vybrané oblasti Mexika, Strednej Ameriky, Panamy, Bogoty aj pre vzdušný priestor nad východným Pacifikom.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Koka
Foto: Ilustračné, Thinkstock.
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Americký Federálny letecký úrad (FAA) vydal v piatok upozornenia, aby letecké spoločnosti „zvýšili opatrnosť“ pri letoch nad Mexikom a Strednou Amerikou pre prebiehajúce „vojenské operácie“.

Podľa hovorcu úradu „FAA vydal upozornenia pre vybrané oblasti Mexika, Strednej Ameriky, Panamy, Bogoty…., ako aj pre vzdušný priestor nad východným Pacifikom“. Opatrenie platí 60 dní.

Upozornenie prichádza v čase, keď stále doznievajú dôsledky zásahu amerických špeciálnych jednotiek z 3. januára, pri ktorom bol zadržaný venezuelský prezidentNicolás Maduro, aby bol deportovaný do USA, kde sa postaví pred súd pre údajné obchodovanie s drogami.

PrezidentDonald Trump zároveň naznačil, že plánuje pozemné údery proti drogovým kartelom v Mexiku, ktoré by mohli predstavovať významnú vojenskú provokáciu voči južnému susedovi a významnému obchodnému partnerovi USA.

„Pokiaľ ide o kartely, začneme útočiť aj na pevnine. Kartely ovládajú Mexiko,“ povedal minulý týždeň pre Fox News.

Fotogaléria k článku:

Venezuela
Ako Trump sledoval zásah USA vo Venezuele a zadržanie Madura
Ako Trump sledoval zásah USA vo Venezuele a zadržanie Madura
46 fotografií v galérii
Ako Trump sledoval zásah USA vo Venezuele a zadržanie Madura
Viac k osobe: Donald TrumpNicolas Maduro
Firmy a inštitúcie: Federálny letecký úrad (FAA)
Okruhy tém: americko-mexické vzťahy Drogové kartely Letecká doprava
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk