Úrady nariadili evakuáciu 3 000 detí a ich rodičov v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti

Ukrajina nariadila v piatok evakuáciu tisícok detí a ich rodičov z osád v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti, kam postupujú ruské jednotky, uviedol ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba.
„Vzhľadom na zložitú bezpečnostnú situáciu bolo prijaté rozhodnutie o nútenej evakuácii viac ako 3 000 detí a ich rodičov zo 44 frontových osád v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti,“ uviedol na Telegrame Kuleba.
Terče ostreľovania
Evakuácie podľa Kulebu prebiehajú aj Černihivskej oblasti, ktorá hraničí so spojencom Moskvy Bieloruskom, a je terčom ruského ostreľovania.
„Celkovo bolo od 1. júna evakuovaných z oblastí frontovej línie do bezpečnejších regiónov 150-tisíc ľudí. Medzi nimi je takmer 18-tisíc detí a viac ako 5 000 ľudí s obmedzenou pohyblivosťou,“ povedal ukrajinský vicepremiér.
Postupujú rýchlejšie
Ruské sily, ktoré vtrhli na Ukrajinu vo februári 2022, si kliesnia cestu cez priemyselnú Dnepropetrovskú oblasť, pričom v južnej Záporožskej oblasti bol ruský postup pomalší ako na ťažko skúšanom východe, ale v ostatných mesiacoch sa zrýchlil.
V septembri 2022 Rusko vyhlásilo, že oficiálne anektovalo Záporožskú, Doneckú, Luhanskú a Chersonskú oblasť aj napriek tomu, že tieto oblasti nemá úplne pod svojou kontrolou.