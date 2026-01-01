Úrady na francúzskom Réunione varujú pred možným výbuchom jednej z najaktívnejších sopiek sveta

Za posledné desaťročie vybuchla približne 20‑krát, pričom jej erupcie často sprevádzajú masívne lávové prúdy.
Francúzsky ostrov Réunion vo štvrtok nadránom vydal varovanie pred „pravdepodobnou alebo bezprostredne hroziacou erupciou“ jednej z najaktívnejších sopiek sveta, Piton de la Fournaise.

Prefektúra uzavrela všetky prístupy k sopke po tom, čo miestne observatórium zaznamenalo „seizmickú krízu“ od miestneho času 4.47 h.  „To naznačuje, že magma opúšťa magmatický rezervoár a presúva sa smerom k povrchu,“ uviedlo observatórium monitorujúce činnosť sopky vo štvrtkovom vyhlásení.

Úrady vyhlásili varovanie 1. stupňa a od 6.00 h nariadili uzavretie kaldery.

Sopka sa nachádza v neobývanej juhovýchodnej časti ostrova a za posledné desaťročie vybuchla približne 20‑krát, pričom jej erupcie často sprevádzajú masívne lávové prúdy.

