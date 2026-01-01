Úrady na francúzskom Réunione varujú pred možným výbuchom jednej z najaktívnejších sopiek sveta

Francúzsky ostrov Réunion vo štvrtok nadránom vydal varovanie pred „pravdepodobnou alebo bezprostredne hroziacou erupciou“ jednej z najaktívnejších sopiek sveta, Piton de la Fournaise.
Prefektúra uzavrela všetky prístupy k sopke po tom, čo miestne observatórium zaznamenalo „seizmickú krízu“ od miestneho času 4.47 h. „To naznačuje, že magma opúšťa magmatický rezervoár a presúva sa smerom k povrchu,“ uviedlo observatórium monitorujúce činnosť sopky vo štvrtkovom vyhlásení.
Úrady vyhlásili varovanie 1. stupňa a od 6.00 h nariadili uzavretie kaldery.
Sopka sa nachádza v neobývanej juhovýchodnej časti ostrova a za posledné desaťročie vybuchla približne 20‑krát, pričom jej erupcie často sprevádzajú masívne lávové prúdy.