Úrad pre územné plánovanie odmieta tvrdenia kontrolórov o zistených nedostatkoch: Všetko vieme dokladovať a vysvetliť

S niektorými kontrolnými zisteniami Úrad pre územné plánovanie a výstavbu nesúhlasí. Šetrenie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v úrade ukázalo na viaceré nedostatky.

Podľa kontrolórov ide o viactisícové odmeny pre niektorých zamestnancov, nevýhodný nájom priestorov, či nákup luxusných vozidiel v športovej výbave. Kontrolóri zistili, že kroky predstaviteľov nového úradu boli často netransparentné, formálne a vnútorný kontrolný systém nebol funkčný.

Transparentne a v súlade s legislatívou

Avšak úrad nesúhlasí, podľa predsedu úradu Martina Hypkého Úrad pre územné plánovanie a výstavbu koná vždy transparentne a v súlade s danou legislatívou. Namietajú tvrdenia o netransparentnom systéme riadenia, či nehospodárnom nakladaní a účelovom využívaní verejných financií.

„Tieto tvrdenia poškodzujú dobré meno úradu a sme pripravení brániť sa voči nepodloženým obvineniam. Všetky body kontroly vieme dokladovať a vysvetliť,“ povedal Hypký.

Ak chce štát dostať na svoju stranu vysokokvalifikovaných odborníkov, je potrebné ich primerane podľa Hypkého ohodnotiť. Preto úrad, rovnako ako aj ostatné štátne inštitúcie, využíva v špecifických prípadoch inštitút osobného platu či odmien, a to podľa Hypkého v súlade so zákonom o štátnej službe.

Nadštandardné odmeňovanie

NKÚ sa systém odmeňovania nepozdáva. Podľa nich nadštandardné a svojvoľné odmeňovanie odhalili napríklad v kancelárii predsedu novovytvoreného úradu, kde jej vedúci štátny zamestnanec dostal v júni 2023 mimoriadnu odmenu vyššiu ako 22-tisic eur bez vecného zdôvodnenia. Generálny tajomník úradu získal za dva mesiace roku 2023 odmenu viac ako 11-tisic eur.

Kontrolóri spochybnili aj rôzne verejné obstarávania, uzatváranie zmlúv. Napríklad nákup 13 služobných vozidiel v celkovej cene bezmála 510-tisíc eur. Pri ich obstaraní úrad podľa NKÚ nedodržal zákon o verejnom obstarávaní, zákon o finančnej kontrole a audite, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o archívoch a registratúrach. Nedodržal ani vládne limity výdavkov na obstaranie automobilov.

V prípade nákupu troch služobných motorových vozidiel BMW v sume 233 600 eur kontrola identifikovala významné plytvanie verejnými zdrojmi, keďže vedenie štátnej organizácie nedokázalo zdôvodniť potrebu kúpy luxusných áut s nadštandardnou doplnkovou výbavou. Úrad si však podľa Hypkého robil cenové prieskumy na prenájom budúcich priestorov a kúpu služobných áut.

„Pri kúpe áut úrad dodržal okrem zákona o verejnom obstarávaní aj príslušné nariadenia vlády, ktoré určujú maximálne sumy pre jednotlivé kategórie áut,“ povedal Hypký.

Porušený zákon o verejnom obstarávaní

Ďalšie kontrolórske zistenie súvisí s uzatvorením zmluvy o spolupráci s Technickou univerzitou Košice v oblasti výskumu a vývoja digitálnej transformácie. Úrad pre územné plánovanie obišiel v tomto prípade podľa NKÚ zákon o verejnom obstarávaní.

Taktiež nezabezpečil transparentnosť a ani preskúmateľnosť všetkých úkonov, ale ani efektívnosť použitia štátnych finančných prostriedkov. Úrad poskytol univerzite podľa NKÚ viac ako 8 miliónov eur bez vystavenia faktúry, napriek tomu, že to bolo v podmienkach zmluvy, takisto bez zadefinovania jasných a merateľných zmluvných záväzkov.

Podľa Hypkého však táto spolupráca má zmysel. Odborníci z univerzity patria podľa neho k tým najkompetentnejším na Slovensku na overovanie uskutočniteľnosti stavebnej reformy.

„A ak má byť reforma skutočne úspešná, musí sa do nej zapojiť aj vedecký potenciál. Ísť do spolupráce s univerzitou chcelo odvahu, keďže s projektom tohto charakteru a rozsahu nemali dovtedy žiadnu skúsenosť. Istou daňou za to boli aj procesné pochybenia, z ktorých sa poučili obe strany,“ uzavrel Hypký.