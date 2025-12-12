Upečme si Vianoce: Vianočná iniciatíva, ktorá prináša nádej

Dvanásty ročník charitatívneho projektu Upečme si Vianoce opäť ukázal, že dobro dokáže rásť tam, kde sa spojí chuť pomáhať s ochotou venovať kúsok svojho času.
Zamestnanci siedmich firiem piekli, varili a s nadšením ponúkali vlastnoručné dobroty kolegom. Cieľ bol jediný – pomôcť výzvam uverejneným na portáli ĽudiaĽuďom.sk, ktoré pred Vianocami bojujú s ťažkými životnými okolnosťami. A podarilo sa: na pomoc putuje 2150 eur.
„Aj malý nápad dokáže prerásť do veľkej tradície. Táto iniciatíva je dôkazom, že solidarita môže byť prirodzenou súčasťou pracovného života,“ hovorí výkonná riaditeľka ĽudiaĽuďom.sk Elena Šingliarová.
Výťažok poputuje na tri výzvy, ktoré spája jedno – túžba po lepšom, dôstojnejšom živote.
Tri príbehy, ktoré potrebujú pomoc
Juliána – mladá mama, ktorá bojuje v bdelej kóme už 3,5 roka
Juliána bola aktívna, veselá a oddaná mama malého Martinka. Dnes je však jej svet omnoho tichší. Už takmer štyri roky je v bdelej kóme. Rodina sa nevzdáva, no možnosti na Slovensku sú vyčerpané. Krokom k zlepšeniu sú špecializované zahraničné rehabilitácie, ktoré sú mimoriadne nákladné. Každý deň bez terapie znamená risk, že sa jej stav nepohne dopredu. Pomôžme Juliáne opäť sa dotknúť rúk svojho synčeka.
Rebeka a Erik – súrodenci, ktorých život ovplyvňuje tuberózna skleróza
Rebeka a Erik prišli na svet so zriedkavým genetickým ochorením, ktoré má mnoho podôb – kožné prejavy, epileptické záchvaty aj tvorbu nezhubných nádorov. Obaja však napriek diagnóze napredujú, ak majú odbornú starostlivosť. Rebeka potrebuje intenzívne terapie, aby sa mohla postaviť na vlastné nohy. Erik zas bojuje o zlepšenie kognitívnych schopností, ktoré mu môžu pomôcť raz viesť samostatnejší život. Lekári odporúčajú absolvovať aspoň štyri neuro-rehabilitačné pobyty ročne. Jeden stojí viac ako 5000 eur na dieťa a zdravotné poisťovne ich nehradia. Podporme ich boj o detstvo, ktoré nezastaví diagnóza.
Romana – mladá žena so spinálnou muskulárnou atrofiou, ktorá sa nevzdáva
Romana nikdy nestála na vlastných nohách. Napriek tomu má v sebe chuť žiť naplno – cestuje, chodí do prírody, obklopuje sa priateľmi. Za každým úsmevom je však bolesť zo skoliózy a z progresu ochorenia. Aby sa jej stav nezhoršoval, potrebuje pravidelné špecializované rehabilitácie a pomôcky, ktoré odľahčia jej telo a udržia jej mobilitu. Tie však predstavujú výraznú finančnú záťaž. Pomôžme Romane žiť život, ktorý nie je definovaný len chorobou.
Tradícia, ktorá spája firmy aj ľudí
Do projektu sa zapojili spoločnosti SWAN, Jump Soft, Lenovo, Cofidis, ELA, Boehringer-Ingelheim a Roedl. Práve ich zamestnanci vytvorili atmosféru, ktorá je dôkazom, že dobro nepotrebuje veľké gestá – stačí, keď sa nájde dosť ľudí s ochotou pomôcť.
„Pomoc nekončí uzavretím výťažku. Kto chce, môže sa k výzvam pridať kedykoľvek – možno práve pred Vianocami niekomu darujete viac, než si myslíte,“ dodáva Šingliarová.
Informačný servis