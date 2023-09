UPC umožní bezplatné volania do Maroka ako prejav solidarity a podpory obetiam zemetrasenia

Operátor UPC, poskytovateľ internetových, TV a telefónnych služieb, poskytne až do konca septembra nespoplatnené volania do Maroka prostredníctvom svojej fixnej telefónnej služby UPC Telefón. Jeden z vedúcich slovenských operátorov týmto vyjadruje solidaritu a podporu obetiam zasiahnutým ničivým zemetrasením. Užívateľom služby UPC Telefón tak nebudú spoplatnené hovory do Maroka, nemusia pritom nič urobiť, túto výhodu získavajú automaticky.

Spoločnosť UPC chce týmto spôsobom pomôcť obetiam zemetrasenia v Maroku, ktoré si vyžiadalo takmer 3 000 obetí na životoch a obrovské materiálne škody, vrátane zničených budov v mestách a obciach. Veríme, že týmto benefitom umožníme tu žijúcim Maročanom, ale aj a ich rodinným príslušníkom, kamarátom a blízkym, aby sa mohli ľahšie skontaktovať so svojimi rodinami v postihnutých oblastiach.

O spoločnosti UPC a UPC Telefóne: Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Ponúka širokopásmové internetové pripojenie s rýchlosťou až do 1 Gigabit za sekundu, digitálne káblové a mobilné televízne služby s ponukou viac než 190 staníc všetkých žánrov, z toho viac než 110 staníc v HD kvalite, a telefónne služby s cenovo výhodnými volaniami do všetkých sietí v Európe a vo svete.

Súčasťou ponuky UPC je tiež mobilná aplikáciu UPC TV, s ktorou môže zákazník online sledovať takmer 140 staníc. Spoločnosť UPC v Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK) svetového lídra v oblasti konvergovaných širokopásmových, video a mobilných komunikačných služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Telenet a UPC v šiestich európskych krajinách. Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com.

