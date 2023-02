Univerzitné tímy sa predstavia na turnaji v Poľsku, prebehnú aj rokovania s potenciálnym nováčikom

Základná časť Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) sa pomaly končí, boj o čo najlepšie postavenie pred play-off vrcholí. O cenné body sa tímy pobijú aj na turnaji Małopolska Winter Cup 2023, ktorý sa bude konať už tento víkend v poľskom Osvienčime.

Foto: Poľsko

Predstavia sa na ňom dve mužstvá zo Slovenska (Gladiators Trenčín a University Spartacus z Košíc), jedno z Rumunska (Sapientia U23), no a kvarteto účastníkov uzavrie domáci tím UHT Sabers Oświęcim). „Zápasy základnej časti sa podarilo prispôsobiť tak, aby si štyri tímy mohli zmerať sily takto na turnaji. Každé mužstvo bude hrať každý deň jedno stretnutie, víkend bude teda plný hokeja,“ vyslovil Peter Špankovič, generálny manažér EUHA – asociácie, ktorá je riadiacim orgánom ligy.

Foto: EUHL

Za zorganizovaním turnaja stojí domáci tím UHT Sabers Oświęcim, Unia Oświęcim, Poľská univerzitná hokejová asociácia (PUHA) a Európska univerzitná hokejová asociácia (EUHA). „Podujatie nám má pomôcť odprezentovať myšlienku univerzitného hokeja práve v Poľsku, nakoľko počet záujemcov z tejto krajiny rastie. Tímy, resp. školy by chceli byť súčasťou našej EUHL, čo nás, samozrejme, teší, takže sa snažíme s nimi aj takýmto spôsobom komunikovať a priamo im ukázať úroveň zápasov, ich organizáciu a chod tímov. Práve na tomto turnaji sa stretneme so zástupcami univerzity v Katoviciach, ktorá by už budúcu sezónu mohla rozšíriť nazvem to poľské rady v Európskej univerzitnej hokejovej lige,“ prezradil Špankovič.

Foto: EUHL

Turnaj odštartuje piatkovým poobedným zápasom medzi Trenčínom a rumunskou Sapientiou, večer o ôsmej sa proti sebe postavia domáci Osvienčim s Košicami. „Popravde, veľmi som zvedavý ako sa tímy v rámci turnaja vysporiadajú s fyzickou náročnosťou, resp. s únavou. Odohrať tri zápasy tri dni po sebe nebude určite jednoduché. No a následné pondelkové ranné vstávanie do školy bude zrejme najťažšie zo všetkého,“ dodal na záver s úsmevom generálny manažér EUHA.

Foto: EUHL

Informačný servis