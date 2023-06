Unikátny Modlitebník a k nemu zlatý prívesok ako darček

Ideálny darček pre deti a vnúčatá, na birmovku, prvé sväté prijímanie, či na inú vhodnú príležitosť. V Luxusnej knižnici vyšiel jedinečný Modlitebník , ktorý má niekoľko prvenstiev. Ilustrácie v unikátnom prevedení špeciálnej technológie zlatej tlače vytvoril Martin Augustín a ku knihe je ako darček zlatý prívesok zo 14-karátového zlata.

Inšpiráciu našla Gabriela Belopotocká v poľskej Luxusnej knižnici, kde mali tiež Modlitebník, ale keby ho mali pre nás tlačiť oni, bol by neuveriteľne drahý. Najmä kvôli špeciálnemu spôsobu tlače. „Napokon je naša neporovnateľne krajšia a hlavnú zásluhu má na tom Martin Augustín, ktorý použil novú technológiu. Na zlatú fóliu aplikoval patinovanie a následne dokresľoval svoje diela. Zoskenovanie týchto ilustrácií bežne dostupnou technológiou však nie je možné,“ dodáva s tým, že museli hľadať spôsob, ako to urobiť, lebo na Slovensku to nikto nevedel.

Pozrite si video, ako vyzerá Modlitebník:

„Keď sa dnes pozeráte na tento Modlitebník a listujete si v ňom, vidíte úžasnú zručnosť našich remeselníkov. Tam vidno originalitu tejto jedinečnej knihy,“ dodáva G.Belopotocká.

Texty pripravil katolícky kňaz Mons. ThLic Vendelín Pleva. „Naše deti, ktoré si budujú svoj vzťah k Bohu, nás tiež často prosia: Ako sa máme modliť? Nauč ma modliť s a! Táto kniha nech je pomôckou pre deti, ktoré pristupujú k Ježišovi a chcú sa naučiť s ním komunikovať. V nej nájdu vzory toho ku komu, za koho, ale aj za čo sa môžeme modliť. Veríme, že bude dobrým „šlabikárom“ pre každého, kto sa chce naučiť viesť rozhovor so svojím Bohom,“ dodáva.

Ilustrovanie Modlitebníka bolo pre Martina Augustína doslova srdcovou záležitosťou a zobral to veľmi vážne. „Vycestoval som do talianskeho Ríma a potom som tam chodil, prechádzal sa a navštevoval desiatky chrámov a kostolov, aby som nabral inšpiráciu. V týchto kresťanských bazilikách som sa nechal unášať nádherou mozaiok, ktoré boli napokon základom moje inšpirácie pri ilustrovaní,“ popisuje Martin Augustín. Preto sú tieto kresby iné, ako je u neho zvykom.

Znamenie zhora…

Je to prvý a nádherný Modlitebník pre deti, takže sa skvele hodí pre vnúčatá, deti, na rôzne príležitosti, nielen na narodeniny, Vianoce, ale aj na prvé sväté prijímanie, na birmovku, lebo k tej knižke Martin Augustín nailustroval unikátny atypický krížik. „Muselo to byť nejaké znamenia zhora, pretože pri mojej poslednej ceste do Libanonu som takmer rovnaký krížik videla v tamojšom kláštore. Keď som vtedy poslala fotku krížika Martinovi, ten mal až zimomriavky a tvrdil, že to nemôže byť len obyčajná náhoda,“ dodáva duša projektu Luxusná knižnica Gabriela Belopotocká.

Milan Buno, knižný publicista

