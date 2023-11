Únia má ťažkosti zrealizovať sľúbenú dodávku munície pre Ukrajinu, štáty vinia výrobcov

Predstavitelia členských štátov Európskej únie (EÚ) uznali, že existuje riziko, že Ukrajine nedodajú muníciu, ktorú sľúbili Kyjevu na obranu pred ruskou agresiou.

Tento rok síce lídri európskej dvadsaťsedmičky sľúbili, že Ukrajine dodajú milión kusov munície do jari budúceho roka, čo značne zvýši produkciu, no zisťujú, že je to náročné zrealizovať. Z existujúcich zásob v EÚ bolo doteraz dodaných približne 300-tisíc nábojov.

„Ten milión sa nedosiahne, to musíte predpokladať,“ povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius pred stretnutím ministrov obrany a zahraničných vecí EÚ v Bruseli.

Dodávky munície

Estónsky minister obrany Hanno Pevkur prízvukoval, že je nevyhnutné zvýšiť dodávky munície. „Pozrite sa na Rusko. Dnes vyrábajú viac ako inokedy. Získavajú delostrelecká granáty zo Severnej Kórey. Európa nemôže povedať, že… ‛Rusko a Severná Kórea môžu dodať a my nie’,“ skonštatoval.

Lotyšský minister obrany Andris Sprūds trvá na tom, že pôvodný cieľ by sa nemal brať doslovne. „Samozrejme, milión nábojov je symbolických. Myslím si, že ašpirácia a ambície sú dôležité,“ povedal.

Agentúra AP však pripomína, že jediné na čom záleží, je munícia na bojisku. Kľúčovú úlohu vo vojne na Ukrajine zohrávajú 155 mm delostrelecké náboje a denná spotreba 6 000 až 7 000 nábojov zdôrazňuje ich strategický význam.

Podľa pozorovateľov by získanie milióna takýchto nábojov mohlo zabezpečiť stabilitu Ukrajiny najmenej na pol roka, čo by znamenalo značnú výhodu pri trvalých operáciách a flexibilitu na bojisku.

Členské štáty vinia výrobcov

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton trvá na tom, že priemysel dokáže splniť miliónový cieľ, ale je to na členských štátoch, aby predložili svoje objednávky. Členské štáty však vinia výrobcov.

„Všetci sme podpísali zmluvy. Urobili sme spoločné obstarávanie. Takže priemysel teraz musí niečo dodať. Musí zintenzívniť svoju hru, aby produkovala viac,“ povedala holandská ministerka obrany Kajsa Ollongren.

Breton priznal, že prílišné spoliehanie sa EÚ na takzvanú mäkkú silu a desaťročia potápajúcich sa rozpočtov v mnohých európskych krajinách zanechali blok odhalený.

„Ako dobre viete, je to história, určite mierová dividenda. Je pravda, že sme trochu, dokonca výrazne, znížili našu výrobnú kapacitu, ale priemyselná základňa tu stále je, aby sme výrobu znova rozbehli,“ povedal.

Jedným zo spôsobov, ako získať viac munície, je podľa šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella presmerovať súčasný export EÚ a uprednostniť Ukrajinu.

„Asi 40 percent produkcie sa vyváža do tretích krajín. Takže možno to, čo musíme urobiť, je pokúsiť sa presunúť túto produkciu na tú prioritnú, ktorou sú Ukrajinci,“ dodal.