Umelecký svet smúti. Vo veku 91 rokov zomrel významný slovenský sochár a pedagóg Juraj Bartusz

Po Nežnej revolúcii pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, neskôr bol spoluzakladateľom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.
Juraj Bartusz
Významný slovenský sochár a pedagóg Juraj Bartusz, ktorý zomrel vo veku 91 rokov. Foto: www.facebook.com
Vo veku 91 rokov zomrel významný slovenský sochár a pedagóg Juraj Bartusz. O jeho úmrtí informuje Denník N. Bartusz sa narodil 23. októbra 1933 v obci Kamenín (okres Nové Zámky). Vyštudoval v Prahe, na umeleckú scénu vstúpil v 60. rokoch minulého storočia.

Po Nežnej revolúcii pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, neskôr bol spoluzakladateľom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Ako o ňom píše Slovenská národná galéria, pre Bartusza je kľúčová téma, teda čas, časopriestor, pretavený do fixovania individuálnych stôp prostredníctvom umeleckého gesta.

Jeho život i tvorba boli úzko prepojené s mestom Košice. Na Alžbetinej ulici v metropole východu možno nájsť jeho sochu maliara Júliusa Jakobyho. Vystavoval doma aj v zahraničí.

Jeho diela možno nájsť v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea, ale aj mnohých ďalších slovenských zbierkotvorných inštitúcií, medzi nimi napríklad Východoslovenskej galérie.

