Umelci sa otvoreným listom obrátili na Pellegriniho, žiadajú ho o zásah proti Gustávovi Murínovi

Časť umeleckej obce sa obracia na prezidenta Petra Pellegriniho, žiadajú ho o zásah proti poverenému riaditeľovi Slovenského literárneho centra (SLC) Gustávovi Murínovi. Ako signatári a signatárky uviedli v otvorenom liste, od hlavy štátu žiadajú, aby zo svojej pozície zasiahol proti poškodzovaniu medzinárodnej reputácie Slovenska v dôsledku Murínovho vystupovania. Požadujú tiež jeho okamžité odvolanie z vedenia SLC.

„V tejto súvislosti považujeme za mimoriadne dôležité upozorniť na riziko, že by mohlo dôjsť k riešeniu situácie formálnym zlúčením Slovenského literárneho centra s inými, menšími kultúrnymi inštitúciami. Takýto krok by sme vnímali ako nesystémový a nevhodný, a preto ho dôrazne odmietame. Sme presvedčení, že Slovenské literárne centrum je významná kultúrna inštitúcia. Žiadame Vás, aby ju viedla osobnosť, ktorá bude svojím profesionálnym pôsobením, hodnotovým ukotvením a verejným vystupovaním dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku doma i v zahraničí,“ píšu v liste. Pracovníci a pracovníčky v oblasti kultúry, najmä slovesného umenia, v ňom skonštatovali, že Murínovo pôsobenie sledujú so znepokojením a zahanbením.

Neakceptovateľné názory

„Počas vystúpenia na medzinárodnom knižnom veľtrhu Svět knihy v Prahe v sobotu 17. mája 2025 pán Murín v pozícii riaditeľa SLC prezentoval názory, ktoré považujeme za krajne nevhodné, urážlivé a neakceptovateľné z pozície vedúceho predstaviteľa štátnej kultúrnej inštitúcie. Počas verejného podujatia označil feminizmus za totalitnú ideológiu, prirovnal ho k nacizmu a komunizmu, a zároveň nevhodným spôsobom zaútočil na pamiatku prezidenta Českej republiky Václava Havla, keď ho označil za „bábku cudzích mocností“,“ uvádzajú v liste.

Pripomenuli tiež následnú Murínovú komunikáciu so šéfredaktorom českého týždenníka Respekt Erikom Taberym, a tiež útoky na redaktorku periodika Ivanu Svobodovú. Signatári otvoreného listu hovoria o nevhodnej forme komunikácie, nezlučiteľnej s jeho reprezentáciou Slovenskej republiky.

Predmetný výstup povereného riaditeľa SLC podľa nich nielen rozhorčil publikum, ale spôsobil aj vážnu reputačnú škodu Slovensku. „Ako riaditeľ štátnej inštitúcie, ktorej úlohou je reprezentovať slovenskú literatúru v zahraničí a podporovať kultúrny dialóg, pán Murín zlyhal na základnej diplomatickej a profesionálnej úrovni. O závažnosti reputačného dosahu svedčí aj list riaditeľa Medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu Svět knihy Praha Radovana Auera, adresovaný ministerke kultúry SR Martine Šimkovičovej, v ktorom jasne uvádza, že si neželajú budúcu účasť Gustáva Murína na podujatí, a apeluje na ministerstvo, aby ho na festival viac neposielalo, ak mu záleží na dobrých vzťahoch českej a slovenskej kultúry,“ píšu v liste Pellegrinimu.

Šimkovičová nekoná

Ako prezidentovi ozrejmili, obracajú sa na neho i preto, lebo šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová nekoná, napriek sťažnostiam zamestnancov SLC a výsledkom kontroly samotného MK SR, ktoré preukázali porušovanie Zákonníka práce či Etického kódexu z Murínovej strany.

„My, signatári a signatárky tohto listu veríme, že kultúrna reprezentácia Slovenska má byť postavená na rešpekte, otvorenosti a odbornosti. Slovenské slovesné umenie si zaslúži dôstojné zastúpenie a takú reprezentáciu v zahraničí, ktorá napomáha budovaniu dôvery a spolupráce – nie ich narúšaniu,“ dodali.

Pod otvoreným listom je podpísaná viac ako stovka signatárov a signatárok. Je medzi nimi napríklad dramaturg a bývalý minister kultúry Ladislav Snopko, spisovateľky Alta Vášová, Jana Cviková, Irena Brežná, Ivana Gibová či Mariana Čengel Solčanská, a tiež spisovatelia Silveste Lavrík, Michal Hvorecký, Ján Štrasser či Ivan Štrpka. Podpísaný je aj vydavateľ Koloman Kertézs Bagala či vydavateľ kníhkuec Vladimír Michal, rovnako aj viacerí prekladatelia a prekladateľky, či literárny vedci a vedkyne.