Umelá inteligencia zjednoduší život v mestách na celom svete, ale musíme tomu pomôcť. Aj o tom bola tohoročná Metro ON/AI Line konferencia v Poprade

Počas uplynulého piatka sa skončila najväčšia konferencia venovaná umelej inteligencii na Slovensku s počtom takmer 600 účastníkov v priebehu 2 dní. Metro ON/AI Line hostila najznámejšie tváre z oblasti inteligentných technológií, telekomunikácií a kybernetickej bezpečnosti.

V dňoch 22. a 23. júna prebehla konferencia Metro ON Line, ktorá sa venovala umelej inteligencii. Preto tento 1. ročník niesol názov Metro ON/AI Line a predstavili sa na ňom najväčšie slovenské kapacity z technologického sveta a aj zahraniční hostia. Ako každý rok, tak aj tento sa konferencia konala pod Tatrami v Poprade.

Umelá inteligencia podľa spíkrov prinesie úplne iný pohľad na mestá a budovy. Dnes sú kancelárie a rezidencie častokrát moderne vybavené, ale absentuje v nich to najdôležitejšie, a tým je orientácia na používateľský komfort ľudí, ktorí v nich pracujú alebo bývajú. Aj tu by umelá inteligencia mohla priniesť množstvo benefitov, otázkou však zostáva, ako si ľudstvo zvykne na jej pomoc. Umelá inteligencia získava svoje miesto v správe budov s dôrazom na optimalizáciu a automatizáciu rôznych procesných úloh. Na trhu nehnuteľností si takisto svoje miesto určite nájde napríklad nástroj BuiltMind, ktorý developerom a investorom umožní robiť informované rozhodnutia a generovať dynamickú cenotvorbu nehnuteľností.

„Súčasná doba je zvláštna v tom, že mnoho ľudí si pod pojmom AI predstavuje skôr zložitosť, než zjednodušenie. Opak je však pravdou. Ak sú kvalitne popísané procesy a v nich usporiadané a detailne označené dáta, nasadením umelej inteligencie vieme výrazne zjednodušiť postupy a byrokraciu s nimi spojenú,“ približuje témy konferencie Metro AI Line Ján Michlík, organizátor podujatia. Študenti využívajú AI vo forme chatGPT, ktorá na základe vstupných otázok vie následne generovať výstupný text. „Využívam to ako pomôcku pri štúdiu, lebo AI vie naozaj veľmi rýchlo vyhľadávať informácie. No má aj nedostatky, ktoré je potrebné vždy si spätne overiť,“ hovorí o svojich skúsenostiach študent, účastník konferencie. „Dnes sa už umelá inteligencia používa v mnohých oblastiach. AI sa dokáže veľmi rýchlo a efektívne naučiť hrať šach alebo predpovedať počasie. AI je v týchto konkrétnych natrénovaných prípadoch výrazne lepšia ako človek, takže nevidím problém, že by v budúcnosti mohla skúšať na maturitách zo slovenčiny. Momentálne však ešte nikto nevyšiel na trh s podobným, komerčne dostupným nástrojom.” vysvetľuje Libor Bešenyi, technický riaditeľ Xolution.

Foto: Metro ON Line

Veľkou témou konferencie bola bezpečnosť a predchádzanie kybernetickým útokom. Aj v tejto oblasti má AI nenahraditeľné miesto pri detekcii anomálií v správaní uzlov v rámci sietí. ChatGPT bol tiež v hľadáčiku pozornosti viacerých spíkrov, napr. aj pri odpovediach, či sa dá zneužiť na prelomenie bezpečnosti niektorých priemyselných systémov.

Tak ako v minulosti aj tento rok mali študenti vstup na konferenciu zadarmo, keďže jeden z cieľov konferencie je transformácia cenného know-how na mladú generáciu. V programe si našli okrem iného aj prezentáciu venovanú praktickým radám, ako sa dostať na Harvard či založiť si startup. Dozvedeli sa, ako si získať náklonnosť budúcich zamestnávateľov či postup, ako rozbehnúť svoje prvé podnikanie.

V úlohe generálneho partnera bola spoločnosť Slovanet, ktorá sa aj takýmto spôsobom rozhodla podporiť rôzne komunity a prinášať interdisciplinárne inovácie. Všetky informácie o konferencii nájdete na www.metroonline.sk.

Informačný servis