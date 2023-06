Umelá inteligencia bude to najlepšie alebo najhoršie, čo sa ľudstvu prihodilo. Nič medzi tým!

Rozhovor s Martinom Spanom, známym informatikom, ktorý sa zaoberá umelou inteligenciou a ktorý bol nominovaný na najvyššie vedecké ocenenie „Cena za vedu a techniku“.

Umelá inteligencia Al je najdiskutovanejšou témou súčasnosti. Čo pre ľudstvo vlastne znamená? Je to naša budúcnosť alebo skaza? Podľa populárneho informatika Martina Spana, ktorý sa zaoberá umelou inteligenciou, prednáša o nej na konferenciách a popularizuje ju na sociálnych sieťach a v televízii, to môže byť buď to najhoršie, alebo najlepšie, čo sa ľudstvu prihodilo. Martin Spano bol Ministerstvom hospodárstva za svoju činnosť nominovaný na najvyššie vedecké ocenenie „Cena za vedu a techniku“. ChatGPT sa pre neho stal vysnívaným AI pomocníkom, bez ktorého si už nevie predstaviť život.

Čím vysvetľujete taký záujem o oblasť umelej inteligencie (AI) v poslednej dobe?

AI sa zaoberám už vyše 30 rokov a je pravda, že som s ňou prežil už veru krušné chvíľky. Keď som ešte v deväťdesiatych rokoch usporiadal seminár na túto tému, prihlásil sa mi naň jeden človek! AI mala totiž vtedy povesť asi ako UFO, každý na mňa škaredo pozeral, keď som mu o AI začal hovoriť. Teraz mávam semináre alebo prednášky 2-3krát do týždňa a praskajú vo švíkoch. Prvý zlom nastal v desiatych rokoch nášho storočia. Vtedy sa totiž stretla s AI všeobecná verejnosť. Bez toho, aby o tom vedela. Na sociálnych sieťach, v strímovacích službách, pri online nakupovaní. Práve AI totiž ľuďom odporúča personalizovaný obsah na týchto platformách. A ako sa zistilo, robí to skvele a prevádzkovateľom týchto platforiem prináša obrovské zisky. No a definitívne sa AI dostala na výslnie minulý rok, kedy najprv vyšli generátory obrázkov a potom ChatGPT. Ten odštartoval doslova šialenstvo. Nie je dňa, kedy by ste o AI teraz nepočuli. AI totiž prináša úplne každému nebývalý nárast produktivity.

Áno, o ChatGPT počul asi už každý a pomaly každý ho aj vyskúšal. Ale čo máte okrem neho ešte na mysli?

ChatGPT je len špička ľadovca. Máme tu strojové preklady, ktoré vám takmer dokonale preložia text alebo dokonca knihy medzi rôznymi jazykmi. Môj otec, ktorý angličtinu nevie, teraz sleduje mnohých amerických videotvorcov s automatickými slovenskými titulkami. Keď máte meeting, už nemusíte robiť jeho prepis. AI vám prepíše zvukovú nahrávku v akomkoľvek jazyku do textu. Šoférujete v aute a chcete si zároveň čítať články v novinách? Žiaden problém. AI vám ich ľudským hlasom prečíta. Potrebujete editovať fotku? Už nepotrebujete editora. Ľudskou rečou programu na editovanie textu poviete, čo má s obrázkom spraviť a on to za pár sekúnd vykoná.

Znie to dobre. Na druhej strane to pripraví mnoho ľudí o prácu…

A to je práve mylná predstava dnešnej doby. Že nás AI pripraví o prácu. A pritom už máme dobré historické precedensy, ktoré toto tvrdenie vyvracujú. Keď banky začali zavádzať svojho času bankomaty, predpokladalo sa, že s prácou bankového úradníka je koniec. Stal sa pravý opak. Nasadením bankomatov sa rapídne zvýšila produktivita bánk a mohli si dovoliť zamestnávať viac ľudí.

Foto: AI v podnikaní

Nechcete predsa tvrdiť, že nikto nepríde o prácu…

Umelá inteligencia vás nenahradí. Nahradia vás ľudia, ktorí ju budú používať. Ľudia používajúci umelú inteligenciu sa totiž stávajú takmer čarodejníkmi. To, čo ostatným trvá kopec času, oni zvládnu za zlomok. Je preto pre každého jedného človeka životne dôležité, aby sa AI zaoberal.

Ako na to?

Začal by som tým, že ma môžete sledovať na sociálnych sieťach, keďže sa od rána do noci ničím iným ako AI nezaoberám (smiech). Ale teraz vážne. Tak ako je začiatkom mája na Slovensku 5 a pol milióna hokejových trénerov, vyrojilo sa po vydaní ChatGPT na Slovensku množstvo nových „odborníkov” na AI. Odporučil by som sledovať ľudí, ktorí sa AI zaoberali už dávno predtým, ako bola „in”, napríklad prof. Mária Bieliková a ďalší vedci. Ďalej odporúčam navštevovať semináre a konferencie renomovaných inštitúcií, ako je napr. vydavateľstvo Verlag Dashöfer. Teraz dokonca organizujú konferenciu „AI v podnikaní”, ktorej mám tú česť byť moderátorom.

Podľa toho, ako rozprávate, by ste sa dali považovať za AI-optimistu. Nedá mi nespýtať sa, nebojíte sa vôbec AI?

Technológie samotnej nie. Technológie nie sú dobré ani zlé. Sme to my ľudia, ktorí sme dobrí alebo zlí. A je len na nás, čo s technológiami ako AI spravíme. Veľmi nerád rozprávam o negatívach AI, ale áno, sú tu. Ale sú úplne iné, než si väčšina ľudí myslí. Ľudia sa obávajú, že AI raz povstane a ovládne svet. Toto nám nehrozí.

Nebezpečenstvá sú oveľa prozaickejšie. Spomeniem jedno za všetky. Keď vznikali sociálne siete, začala sa vzmáhať aj AI. Tak sa prevádzkovatelia sociálnych sietí rozhodli AI nasadiť. Cieľ: maximalizovať čas užívateľa na sociálnej sieti. No a AI zistila, že najlepší spôsob, ako pritiahne na siete najväčší počet ľudí je, že ich pohnevá a poštve názorové skupiny medzi sebou. Toto je presne aj dôvod napätej politickej situácie na Slovensku a vo svete.

Na druhej strane nám môže AI pomôcť s mamutími problémami, s ktorými sa boríme – klimatické zmeny, choroby ako rakovina, môže priniesť nebývalú hojnosť pre všetkých a zlatý vek. Umelá inteligencia bude to najlepšie alebo najhoršie, čo sa ľudstvu prihodilo. Nič medzi tým! A je len na nás, ľuďoch, aby sme robili všetko preto, aby to bola práve tá prvá možnosť.

