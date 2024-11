Ukrajinský prezident Zelenskyj vyzval spojencov, aby sa neprizerali nasadeniu Severokórejčanov do vojny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval spojencov, aby sa len neprizerali, ale podnikli kroky proti nasadeniu severokórejských vojakov v Rusku na bojisko.

Na platforme Telegram Zelenskyj naznačil možnosť preventívneho ukrajinského útoku na tábory, v ktorých cvičia severokórejské jednotky, a uviedol, že Kyjev pozná ich polohu.

Všetci len čakajú

Zdôraznil, že Ukrajina to však nemôže urobiť bez povolenia spojencov na použitie západných zbraní dlhého doletu na zasiahnutie cieľov hlboko v Rusku.

„Ale namiesto toho… Amerika sa pozerá, Británia sa pozerá, Nemecko sa pozerá. Všetci len čakajú, kedy severokórejská armáda začne útočiť aj na Ukrajincov,“ vyjadril sa ukrajinský prezident.

Americká administratíva vo štvrtok uviedla, že v ruskej Kurskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou, je okolo 8 000 severokórejských vojakov pripravujúcich sa v nadchádzajúcich dňoch pomôcť Rusom v boji proti ukrajinským silám.

Vážna eskalácia

V sobotu ukrajinská vojenská rozviedka uviedla, že do oblastí pri Ukrajine previezli viac ako 7 000 Severokórejčanov s ruskou technikou a zbraňami. Rozviedka uviedla, že vojakov zo Severnej Kórey cvičia na piatich miestach na ruskom Ďalekom východe.

Západní lídri označili nasadenie severokórejských vojakov v Európe za vážnu eskaláciu.

Mohlo by to pritom výrazne ovplyvniť aj vzťahy v indicko-tichomorskom regióne a otvoriť cestu pre transfery technológií z Moskvy do Pchjongjangu, čo by pomohlo severokórejskému jadrovému a raketovému programu a zvýšilo hrozbu, ktorú predstavujú.