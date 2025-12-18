Ukrajinský prezident Zelenskyj bude v piatok a sobotu rokovať o mieri v Spojených štátoch

Na americkú Floridu sa cez víkend chystá aj ruská delegácia vedená Kirillom Dmitrijevom.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že ukrajinské a americké delegácie budú v piatok a sobotu viesť v Spojených štátoch nové rokovania s cieľom ukončiť ruskú inváziu.

„V piatok a sobotu bude náš tím v Spojených štátoch amerických; už je na ceste… a Američania naň čakajú,“ povedal Zelenskyj, ktorý vo štvrtok pricestoval do Bruselu, aby sa tam zúčastnil dôležitého samitu lídrov EÚ.

Maximalistické ciele

Americký prezident Donald Trump sa nechal počuť, že dohoda o mieri je bližšie ako kedykoľvek predtým po tom, čo sa Zelenskyj spolu s americkými a európskymi predstaviteľmi minulý týždeň dohodli na 20-bodovom pláne na ukončenie konfliktu na Ukrajine.

Rusko však na najnovší návrh ešte nereagovalo a šéf Kremľa Vladimir Putin zopakoval, že Moskva má v úmysle presadzovať na Ukrajine svoje maximalistické vojenské ciele.

Stretnutie na Floride

„Všetci poznáme postoj Ruska. Chcú sa zmocniť celého Donbasu,“ povedal Zelenskyj s odkazom na dva východoukrajinské regióny (Doneck a Luhansk), o ktorých Putin tvrdí, že ich anektoval v roku 2022.

Ruský prezident v stredu povedal, že Moskva svoje ciele na Ukrajine „určite“ dosiahne. Zelenskyj opakovane vyhlásil, že Ukrajina nie je pripravená vzdať sa územia, ktoré ruské sily nedokázali dobyť.

Cez víkend majú o mieri na Ukrajine rokovať s ruskou delegáciou vedenou osobitným vyslancom ruského prezidenta Kirillom Dmitrijevom aj americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner. Ich stretnutie sa uskutoční na Floride.

Viac k osobe: Donald TrumpJared KushnerKirill DmitrijevSteve WitkoffVolodymyr Zelenskyj
Firmy a inštitúcie: Európska únia
Okruhy tém: americko-ukrajinské vzťahy Mierové rozhovory Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk