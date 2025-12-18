Ukrajinský prezident Zelenskyj bude v piatok a sobotu rokovať o mieri v Spojených štátoch

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že ukrajinské a americké delegácie budú v piatok a sobotu viesť v Spojených štátoch nové rokovania s cieľom ukončiť ruskú inváziu.
„V piatok a sobotu bude náš tím v Spojených štátoch amerických; už je na ceste… a Američania naň čakajú,“ povedal Zelenskyj, ktorý vo štvrtok pricestoval do Bruselu, aby sa tam zúčastnil dôležitého samitu lídrov EÚ.
Maximalistické ciele
Americký prezident Donald Trump sa nechal počuť, že dohoda o mieri je bližšie ako kedykoľvek predtým po tom, čo sa Zelenskyj spolu s americkými a európskymi predstaviteľmi minulý týždeň dohodli na 20-bodovom pláne na ukončenie konfliktu na Ukrajine.
Rusko však na najnovší návrh ešte nereagovalo a šéf Kremľa Vladimir Putin zopakoval, že Moskva má v úmysle presadzovať na Ukrajine svoje maximalistické vojenské ciele.
Stretnutie na Floride
„Všetci poznáme postoj Ruska. Chcú sa zmocniť celého Donbasu,“ povedal Zelenskyj s odkazom na dva východoukrajinské regióny (Doneck a Luhansk), o ktorých Putin tvrdí, že ich anektoval v roku 2022.
Ruský prezident v stredu povedal, že Moskva svoje ciele na Ukrajine „určite“ dosiahne. Zelenskyj opakovane vyhlásil, že Ukrajina nie je pripravená vzdať sa územia, ktoré ruské sily nedokázali dobyť.
Cez víkend majú o mieri na Ukrajine rokovať s ruskou delegáciou vedenou osobitným vyslancom ruského prezidenta Kirillom Dmitrijevom aj americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner. Ich stretnutie sa uskutoční na Floride.