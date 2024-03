Ukrajinský minister zahraničia Kuleba vyzval Západ na rozhodnejšiu pomoc, dôvod sú smrteľné ruské útoky

Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba po nočných ruských útokoch na Charkovskú, Odeskú a Sumskú oblasť vyzval Západ na zmenu jeho cieľa v podpore krajiny.

Namiesto „tak dlho, ako to bude potrebné“ by podľa neho cieľ mal byť „tak rýchlo a koľko to bude potrebné“ a dodať sľúbenú pomoc. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.

„Rusko koná vždy, keď Západ nekoná. Za každé slovo vyslovené na vysvetlenie, prečo sa nedá niečo urobiť pre Ukrajinu, Rusko berie skutočný ľudský život,“ napísal Kuleba na sociálnej a mikroblogovacej sieti X.

Another devastating Russian nighttime attack on Kharkiv, Odesa, and the Sumy region. In Odesa, a residential building was hit. As of now, two people are reported killed and eight injured, including a child.

Russia acts every time the West fails to act.

