Ukrajinský Charkov sa bez americkej pomoci môže stať „druhým Aleppom“, varuje Terechov

Ukrajinskému mestu Charkov hrozí, že sa stane „druhým Aleppom“, pokiaľ americkí politici nezahlasujú za novú vojenskú pomoc, ktorá by Ukrajine pomohla získať protivzdušnú obranu potrebnú na odrazenie ruských útokov na veľké vzdialenosti. Ako referuje web The Guardian, povedal to charkovský starosta Ihor Terechov.

Rusko podľa neho zmenilo taktiku a pokúša sa zničiť zásobovanie energiou v meste. Terorizuje pritom 1,3 milióna obyvateľov streľbou do obytných oblastí, pričom ľudia zažívajú niekoľkohodinové neplánované výpadky elektriny.

Starosta druhého najväčšieho ukrajinského mesta uviedol, že balík americkej vojenskej pomoci v hodnote 60 miliárd dolárov, ktorý momentálne stagnuje v Kongrese, má pre Ukrajinu „kritický význam“ a vyzval Západ, aby sa preorientoval na dva roky trvajúcu vojnu.

„Potrebujeme túto podporu, aby sme zabránili tomu, že Charkov bude druhým Aleppom,“ povedal Terechov s poukázaním na sýrske mesto ťažko bombardované ruskými a sýrskymi vládnymi silami na vrchole občianskej vojny v Sýrii pred desiatimi rokmi.