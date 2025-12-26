Ukrajinské vzdušné sily zaútočili na ruskú rafinériu britskými raketami

Ukrajina zaútočila vo štvrtok na ruskú ropnú rafinériu strelami s plochou dráhou letu Storm Shadow britskej výroby, uviedla ukrajinská armáda.
Generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny vo svojom príspevku na sociálnych sieťach napísal, že rafinériu v meste Novošachtinsk v ruskej Rostovskej oblasti zasiahli rakety, pričom boli zaznamenané „početné výbuchy“. Ukrajina použila britské rakety na útoky na ciele v Rusku aj v minulosti.
Britské rakety
„Jednotky ukrajinských vzdušných síl úspešne zasiahli závod na výrobu ropných produktov v Novošachtinsku raketami Storm Shadow odpaľovanými zo vzduchu,“ uvádza sa vo vyhlásení generálneho štábu.
Ukrajinské úrady zároveň uviedli, že závod v Novošachtinsku je jedným z hlavných dodávateľov ropných produktov v južnom Rusku „a priamo sa podieľa na zásobovaní ozbrojených síl Ruskej federácie“, najmä naftou a leteckým benzínom.
Aj Rusi útočia
Ukrajina, ktorá čelí každodenným raketovým a dronovým útokom Ruska, sa snaží reagovať protiútokmi na energetické a infraštruktúrne zariadenia v Ruskej federácii.