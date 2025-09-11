Ukrajinské špeciálne jednotky zneškodnili neďaleko Novorossijska ruskú loď - VIDEO

Špeciálne jednotky Hlavného spravodajského riaditeľstva ukrajinského ministerstva obrany (HUR) úspešne zasiahli viacúčelovú ruskú loď MPSV07 z ruskej Čiernomorskej flotily. Ako referuje web Espreso TV, udialo sa tak v Čiernom mori neďaleko Novorossijska.
Podľa správy HUR sa útok uskutočnil v stredu a terčom bola loď, ktorú Rusko uviedlo do prevádzky v roku 2015. Uvedené plavidlo má hodnotu približne 60 miliónov dolárov. Rusi disponujú celkovo štyrmi takýmito loďami.
Plavidlo MPSV07 má kapacitu približne 4 MW a je vybavená potápačskými komplexmi, diaľkovo ovládanými zariadeniami, bočným sonarom a možno ju použiť tiež napríklad na prieskum dna.
V čase útoku vykonávala loď elektronický prieskum a hliadkovala pri vstupoch do Novorossijskému zálivu, kde Rusko dávnejšie umiestnilo zvyšky svojej Čiernomorskej flotily.
Velitelia HUR uskutočnili presný úder bojovým dronom ukrajinskej výroby v oblasti riadiaceho mostíka, kde sa nachádzajú navigačné a komunikačné zariadenia lode.
Tento zásah tak predstavuje ďalší úspech ukrajinských špeciálnych jednotiek v boji proti ruskej agresii v regióne. „V dôsledku útoku bola loď vyradená z prevádzky, keďže opravy by boli veľmi nákladné,“ konštatuje Espreso TV.