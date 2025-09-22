Zasiahli drony Putinove dače pri Jalte na Kryme?

Promoskovský gubernátor Krymu uviedol, že drony zasiahli sanatórium Foros neďaleko Jalty. Podľa médií tam boli „veľmi dôležití hostia“ a reštaurácia Foros Hall bola zatvorená z dôvodu súkromnej akcie.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ruský vodca Vladimir Putin. Foto: SITA/AP
Pri sanatóriu Foros neďaleko Jalty, ktoré podľa promoskovského gubernátora Krymu zasiahli ukrajinské drony, sa podľa ruského portálu Projekt nachádzajú dva letné domy Vladimira Putina. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Gubernátor Krymu Sergej Aksionov v nedeľu večer uviedol, že terčom útoku bolo sanatórium Foros. Správy v sociálnych médiách však naznačili, že tam boli ubytovaní „veľmi dôležití hostia“. Ukrajinská pravda k tomu dodáva, že na webovej stránke sanatória sa uvádza, že 21. septembra bola reštaurácia Foros Hall zatvorená z dôvodu súkromnej akcie.

V blízkosti sanatória sa podľa médií nachádzajú štátne letné rezidencie, takzvané dače. Ruská politická elita tieto rezidencie navštevuje už od sovietskych čias. Web Krym.Realii informoval, že medzi Forosom a Jaltou sa nachádzajú štyri štátne dače a podľa portálu Projekt dve z nich prevzal Putin.

