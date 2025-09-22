Zasiahli drony Putinove dače pri Jalte na Kryme?

Pri sanatóriu Foros neďaleko Jalty, ktoré podľa promoskovského gubernátora Krymu zasiahli ukrajinské drony, sa podľa ruského portálu Projekt nachádzajú dva letné domy Vladimira Putina. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Gubernátor Krymu Sergej Aksionov v nedeľu večer uviedol, že terčom útoku bolo sanatórium Foros. Správy v sociálnych médiách však naznačili, že tam boli ubytovaní „veľmi dôležití hostia“. Ukrajinská pravda k tomu dodáva, že na webovej stránke sanatória sa uvádza, že 21. septembra bola reštaurácia Foros Hall zatvorená z dôvodu súkromnej akcie.
V blízkosti sanatória sa podľa médií nachádzajú štátne letné rezidencie, takzvané dače. Ruská politická elita tieto rezidencie navštevuje už od sovietskych čias. Web Krym.Realii informoval, že medzi Forosom a Jaltou sa nachádzajú štyri štátne dače a podľa portálu Projekt dve z nich prevzal Putin.