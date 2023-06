Ukrajinská protiofenzíva zaostáva za očakávaniami, podpora zo strany USA však bude naďalej pokračovať

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena piatok uznala, že počiatočné fázy ukrajinskej protiofenzívy zaostali za očakávaniami, ale zopakovala, že Spojené štáty budú naďalej poskytovať podporu v oblasti výcviku, vybavenia a poradenstva. Referuje o tom spravodajský web CNN.

„Sme v neustálom kontakte s našimi ukrajinskými partnermi. Oni nás informujú a naďalej robíme, čo môžeme, aby sme im pomohli v protiofenzíve,“ povedal hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Opevnené obranné línie

„Myslím tým, že im naďalej poskytujeme podporu, ale to, kam pôjdu a ako rýchlo pôjdu, bude skutočne na ich rozhodnutí.“

Minulý týždeň CNN uviedla, že americkí predstavitelia sa domnievajú, že protiofenzíva „nespĺňa očakávania na žiadnom fronte“, zatiaľ čo ruské obranné línie sa ukázali ako dobre opevnené, čo ukrajinským silám sťažuje ich prelomenie.

Ukrajinské sily sa ukazujú ako „zraniteľné“ voči mínovým poliam a ruské sily „kompetentné“ v ich obrane, uviedol jeden zo západných predstaviteľov.

Vojna sa neskončí dnes

V súvislosti s protiofenzívou Kirby uznal, že ukrajinské sily „urobili určitý pokrok – a sami hovorili o tom, že to nie je až také, ako by si želali, ale opäť sa zameriavame na to, aby sme sa uistili, že majú to, čo potrebujú, a budeme v tom pokračovať“.

Kirby odmietol naznačiť časovú os, ako by podľa neho mohol konflikt ešte trvať.

„Myslím si, že všetci by sme chceli, aby vojna skončila dnes, ak je to možné, ale nevyzerá to veľmi uskutočniteľné. Nemyslím si, že niekto z nás má krištáľovú guľu, ktorá by nám mohla konkrétne povedať, ako dlho to ešte bude trvať,“ zakončil Kirby.