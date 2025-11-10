Ukrajinská armáda vďaka českej zbierke získa dve rakety s doletom nad 3-tisíc kilometrov

Česká organizácia Darček pre Putina vybrala od darcov 12,5 milióna korún na raketu schopnú zasiahnuť Moskvu či Petrohrad, pomenovanú DANA 1 na počesť zosnulej jadrovej fyzičky Dany Drábovej. Výrobca však oznámil, že za túto čiastku dodá ukrajinskej armáde dve rakety. Vznikne tak aj DANA 2. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Rokujeme so spoločnosťou Fire Point, ktorá je výrobcom rakiet Flamingo. Za dohodnutých 12,5 milióna korún nakoniec nevznikne len jedna raketa pomenovaná po Dane Drábovej ale dve,“ povedal pre Novinky Martin Ondráček z organizácie Darček pre Putina.
Rakety s plochou dráhou letu FP-5 známe pod názvom Flamingo podľa výrobcu Fire Point lietajú len päťdesiat metrov nad zemou a sú schopné preniknúť ruskou protivzdušnou obranou. Ich dostrel presahuje tri tisíc kilometrov. Strela dosahuje rýchlosť 900 kilometrov za hodinu a hlavica váži až 1 150 kilogramov.