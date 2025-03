Ukrajinský boxer Usyk zbúra dom pri Kyjeve, v ktorom bývali ruskí okupanti

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk zbúra svoj dom neďaleko Kyjeva, v ktorom na začiatku vojny na Ukrajine bývali ruskí okupanti. Ako referuje web gazeta.ua, podľa jeho manželky Kateryny majú ďalšie nehnuteľnosti, v ktorých môžu bývať, a dom v meste Vorzeľ, v ktorom boli Rusi, už v súčasnej podobe nechcú.

„Rusi tento dom zničili. Keď prišli do Vorzeľa, bývali tam… Priviezli ich tam na nejakom bielom aute. Vedeli, kam idú, do akého domu a komu patrí. Povedali nám to susedia, ktorí tam ešte vtedy boli. Dom je v zlom stave. Myslím si, že ho zbúrame až po základy,“ vyhlásila Usykova manželka.

Ocitol sa v prvej línii

Samotný Usyk sa ocitol v prvej línii boja proti ruským okupantom, no ako dávnejšie prezradil v jednom rozhovore, spomienky na to sú preňho nočná mora. Spomína, ako cez ďalekohľad z 900 metrov pozoroval nepriateľov, videl vybuchnuté tanky či rozbité domy obyčajných civilistov.

„Videl som ľudí bez rúk a nôh. Videl som tých, ktorí ešte mohli chodiť, no vyzerali ako chodiace mŕtvoly. Išiel som autom po meste. Bolo to mŕtve mesto s nulovou energiou. Prešli sme okolo detského ihriska. Na zemi ležali hračky, no žiadne deti sa tam nehrali. Bolo to mŕtve,“ povedal Usyk.