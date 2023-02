Ukrajinci zostrelili pri Bachmute ruský vrtuľník Mi-24 (video)

Ukrajinská armáda v utorok v okolí Bachmutu v Doneckej oblasti zničila ruský vrtuľník Mi-24. Útočný vrtuľník spustil paľbu na ukrajinské jednotky a kryl ruskú pechotu zo vzduchu, keďže postupovala na obrannú líniu ukrajinských vojakov.

Vrtuľník po raketovom útoku začal strácať výšku a klesať, až napokon spadol. Osud pilota nie je známy. Mi-24 je jedným z najrýchlejších útočných vrtuľníkov na svete. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Air defense unit of the National Guard of Ukraine from the Igla MANPADS shot down a Russian attack helicopter Mi-24. Bakhmut area. pic.twitter.com/3UsM2j9RUC

— Paul Jawin (@PaulJawin) February 8, 2023