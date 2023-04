Ukrajinci zatiaľ nezaznamenali u ruských vojakov na bojisku žiadne čínske zbrane

Ukrajina nezaznamenala na bojisku u ruských okupantov žiadne čínske zbrane. Ako referuje web Kyiv Independent, povedal to tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov.

„V prípade, že by sa to zmenilo, budeme o tom urýchlene informovať (ukrajinskú) spoločnosť aj svet. Vzhľadom na zapojenie Číny do svetového diania však nie je jasné, prečo by sa v tejto chvíli rozhodli dodávať zbrane do Ruskej federácie,“ uviedol Danilov.

Čína ako mediátor

Dodal, že keď Ukrajina mohla potvrdiť, že Rusko začalo používať drony vyrobené v Iráne, úrady „okamžite vydali vyhlásenie“ a apelovali na krajiny, ktorých komponenty boli použité pri výrobe dronov.

Čína sa verejne postavila ako potenciálny mediátor medzi Ruskom a Ukrajinou. Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang v piatok povedal, že Peking nebude predávať zbrane žiadnej zo strán.

Minister obrany u Putina

Napriek tomu nový šéf čínskeho rezortu obrany Li Šang-fu zavítal v nedeľu do Moskvy, kde sa stretol s ruským vodcom Vladimirom Putinom.

Tvrdil, že si „špecificky vybral Rusko“ s cieľom „zvýrazniť osobitnú povahu a strategický význam bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami“.

Čína nedávno zverejnila 12-bodový „mierový plán“ na ukončenie vojny na Ukrajine. Mnohí spojenci Kyjiva ju kritizovali za to, že Peking výslovne nevyzval na stiahnutie ruských jednotiek z ukrajinského územia.