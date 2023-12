Ukrajinci podnikli podľa Britov úspešné protiútoky, Rusom zabránili v úplnej kontrole nad dedinou Stepove

Ukrajinská armáda podľa britského vojenského spravodajstva v bojoch pri meste Avdijivka v Doneckej oblasti podnikla úspešné miestne protiútoky.

„Ukrajinské jednotky pravdepodobne podnikli úspešné miestne protiútoky, čím zabránili ruským silám v úplnej kontrole nad dedinou Stepove,“ uviedlo obranné spravodajstvo v správe o vývoji vojny na Ukrajine, ktorú v pondelok na mikroblogovacej sieti X zverejnilo britské ministerstvo obrany. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Britské vojenské spravodajstvo poznamenalo, že mesto Avdijivka zatiaľ zostáva dejiskom najintenzívnejších bojov na celom rusko-ukrajinskom fronte. V niektorých dňoch sa v tejto malej oblasti odohralo až zhruba 40 percent bojových aktivít v rámci celého vojenského konfliktu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 December 2023.

