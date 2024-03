Ukrajinci kritizujú vyjadrenia pápeža Františka, Kyjev by mal nabrať „odvahu“ na vyjednávania s Putinom (video)

Ukrajinci a ich spojenci v nedeľu kritizovali pápeža Františka pre jeho vyjadrenie, že Kyjev by mal mať „odvahu“ na vyjednávania o ukončení vojny.

„Čo tak pre rovnováhu povzbudiť Putina, aby mal odvahu stiahnuť svoju armádu z Ukrajiny? Okamžite by nastal mier bez nutnosti vyjednávať,“ napísal šéf poľskej diplomacie Radek Sikorski na sieti X.

V rozhovore pre švajčiarsku vysielaciu spoločnosť RSI, z ktorého časť zverejnili v sobotu, pápež použil vyjadrenie „odvaha bielej vlajky“, keď povedal, že Ukrajina by mala byť otvorená mierovým rozhovorom.

How about, for balance, encouraging Putin to have the courage to withdraw his army from Ukraine?

Peace would immediately ensue without the need for negotiations. https://t.co/gWNYSUt79u

— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 10, 2024