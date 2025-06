Ukrajinci podnikli masívny útok na Rusko, zničili aj desiatky lietadiel – VIDEO, FOTO

Ukrajina v nedeľu spustila „rozsiahly“ útok proti ruským vojenským lietadlám, ktoré zasiahli základňu vo východnej Sibíri tisíce kilometrov od jej hraníc, uviedol zdroj z ukrajinských bezpečnostných zložiek.

„Ukrajinské bezpečnostné zložky vykonávajú rozsiahlu špeciálnu operáciu zameranú na zničenie nepriateľských bombardérov ďaleko od frontu, v Rusku,“ uviedol zdroj a dodal, že bolo zasiahnutých viac ako 40 lietadiel a na cieľovej leteckej základni Belaja vypukol požiar.

Russia’s Defense Ministry is keeping quiet — as usual. Probably still counting what’s left.

Ukrainian media report that 40 strategic bombers have been destroyed.

BREAKING: Fire and explosions reported at Russia’s strategic Olenya Air Base

Explosions and heavy smoke have been observed near the Olenya Air Base in the Murmansk region. Preliminary reports suggest a possible drone strike.

June 1, 2025