V dôsledku vojny Ukrajina utrpela demografické straty približne 10 miliónov ľudí. Ako referuje web gazeta.ua s odvolaním sa na Glavcom, počas svojho prejavu na expertnom fóre o duševnom zdraví národa počas vojny to povedala ukrajinská profesorka Ella Libanovová.

„Metodicky nie je také ľahké určiť straty počas vojny. Ak by pokračovali trendy, ktoré sme pozorovali v rokoch 1991 – 2014, tak do polovice roku 2024 by na Ukrajine žilo asi 41,5 milióna ľudí,“ povedala a dodala, že podľa odhadov sa momentálne na Ukrajine nachádza 31,5 milióna ľudí.

Dve tretiny Ukrajincov v zahraničí sú ženy

„To znamená, že priame demografické straty v dôsledku vojny v polovici roku 2024 dosahovali 10 miliónov ľudí, čo je takmer štvrtina celej populácie Ukrajiny spred agresie v roku 2014,“ podotkla Libanovová.

V zahraničí je v súčasnosti asi 4,5 milióna občanov Ukrajiny, z toho 66 % z nich sú ženy a 22 % sú muži v produktívnom veku. Libanovová však dodala, že netreba úplne dôverovať slovám ľudí, ktorí hovoria, že veľa mužov v produktívnom veku sa nachádza v zahraničí a schováva sa pred mobilizáciou.